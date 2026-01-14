¿Te piden la baliza obligatoria cuando vas a pasar la ITV?

Con la entrada en vigor de la baliza V16 conectada como único sistema legal de preseñalización desde el pasado 1 de enero de 2026, muchos conductores se están haciendo la misma pregunta antes de acudir a la inspección: ¿me la van a pedir en la ITV?

La respuesta, según la propia Dirección General de Tráfico (DGT), es clara: no. La DGT ha indicado que no hay motivo para que en la ITV pidan enseñar la baliza, del mismo modo que antes no se exigía mostrar los triángulos durante la inspección.

Por qué no te la piden en la ITV

Un hombre coloca una baliza V16 / MANU MITRU

La ITV es una inspección técnica del vehículo: se centra en comprobar que el coche cumple las condiciones exigidas para circular (estado y funcionamiento de sistemas y elementos del vehículo). Ese enfoque está recogido en el Manual de Procedimiento de Inspección de las estaciones ITV, que define la inspección como una verificación de condiciones técnicas del vehículo, con comprobaciones "simples y directas" y sin desmontajes.

En ese marco, la baliza V16 es un elemento de preseñalización que debes llevar para usarlo en caso de avería o accidente, pero no forma parte de los puntos habituales de verificación técnica del coche en la línea de inspección (no es un componente del vehículo que afecte a frenos, luces, emisiones, dirección o estructura, por ejemplo).

La confusión: la "ITV" de las balizas no es la ITV del coche

Cartel de una estación de ITV de la provincia. / David Revenga

Parte del ruido viene de que en los últimos días se ha hablado de una supuesta “ITV de las balizas V16”. En realidad, lo que la DGT ha explicado es un sistema de control/seguimiento sobre los modelos certificados (un procedimiento que recae en el ámbito de la homologación y los fabricantes), no en que el conductor tenga que llevar su baliza a la inspección del vehículo.

Lo que sí conviene tener claro

Aunque en la ITV no te la pidan, la DGT recuerda que el V16 conectado es el único dispositivo legal de preseñalización desde el 1 de enero de 2026, y que debe llevarse en el coche para poder activarlo sin bajarse en caso de emergencia.

En resumen: si vas a pasar la ITV, no te van a solicitar la baliza. Otra cosa distinta es circular sin ella: ahí entra el cumplimiento de la normativa de tráfico y los controles en carretera, no la inspección técnica.