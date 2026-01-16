Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 16 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 24, 17, 50 y 29 y las estrellas 10 y 5.
El código del Millón ha sido el XCQ54823.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
- Arrancan las obras de rehabilitación en la finca Villa Marco de El Campello: adiós a las buganvillas dañinas
- Recorte de 400 euros en la pensión de jubilación: así lo explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz
- El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
- Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana