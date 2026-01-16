Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 16 de enero de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 16 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 24, 17, 50 y 29 y las estrellas 10 y 5.

El código del Millón ha sido el XCQ54823.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Nico Cháfer y Capuani lo niegan todo en la última sesión del juicio por los presuntos amaños del Eldense

La Fundación ”la Caixa” destina más de 1,1 millones de euros a 41 proyectos de entidades sociales de Alicante

Nuevo Kia Stonic: ficha técnica, motorizaciones y equipamiento del SUV urbano de Kia

Potenza, la tecnología que devuelve la firmeza al rostro

Changan Borjamotor, la nueva marca china, se estrena en Alicante con los nuevos Deepal S05 y S07

Todo sea por el bienestar de la deuda de Quirón

Un día perfecto

Las chicas de Hawkins se crecen

