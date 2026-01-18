El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este dominngo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) marca un antes y un después en la historia reciente del ferrocarril español: por primera vez, un siniestro con víctimas mortales afecta directamente a un tren de Alta Velocidad. El más grave de las últimas décadas ocurrió en julio de 2013, cuando descarriló un tren, en aquel caso de velocidad alta, y fallecieron 79 personas.

Hasta ahora, los grandes accidentes ferroviarios del siglo XXI en España se habían concentrado en choques en vía única, descarrilamientos de trenes convencionales, siniestros en pasos a nivel y, especialmente, el accidente de Angrois (Santiago de Compostela, 2013), protagonizado por un Alvia (no un AVE). En esta ocasión, según la información ofrecida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido un tren de alta velocidad de Iryo el que ha descarrilado, impactando contra un Alvia.

El accidente de Adamuz se suma a una lista dolorosa: al menos 156 personas han muerto en accidentes de tren en España en lo que va de siglo. 79 de estos fallecimientos se produjeron en uno de los siniestros más graves que ha vivido España, cuando un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol, descarriló en la curva de A Grandeira, a unos 2 kms de la estación de Santiago de Compostela. Tras una investigación que duró años se concluyó que el exceso de velocidad fue la causa del accidente.

Cinco lustros de siniestros

Sin embargo, este no ha sido el único accidente. En enero de 2001 fallecieron doce personas al arrollar un tren a una furgoneta en el municipio murciano de Lorca. Dos años después, en junio de 2003, hubo 19 muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente un Talgo y un tren de mercancías en Chinchilla (Albacete). En 2004 murieron otras cinco personas al ser arrollado un vehículo en Hellín (Albacete) y en 2006 otros siete fallecidos al descarrilar un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia).

Ya en la siguiente década, doce personas perdieron la vida al ser arrolladas por un tren en la estación de Castelldefels durante la noche de San Juan. Después, tuvo lugar el accidente de 2013. Tres años después, fallecieron cuatro personas en un descarrilamiento de un tren en O Porriño (Pontevedra) por exceso de velocidad. En 2018 murió otra persona en otro descarrilamiento en una línea de cercanía de Barcelona y al año siguiente dos trenes impactaron en Castellgalí (Barcelona) y falleció uno de los maquinistas. Los últimos accidentes ocurrieron en 2020, con dos personas fallecidas en La Hiniesta (Zamora), y en 2022, donde perdió la vida un maquinista en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).