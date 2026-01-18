Alhambra Guitarras: seis décadas de cuerdas que hacen vibrar la música

Desde Muro de Alcoy a los escenarios de todo el mundo. Alhambra Guitarras lleva más de 60 años fabricando de manera artesana instrumentos de primera calidad para artistas de la talla de Joaquín Sabina, que se decantó por la compañía con sede en la provincia para su gira de despedida «Hola y adiós», con la que ha puesto fin este año a su carrera musical. Valerià Torregrosa, director de la compañía, celebra que, para todos los que forman parte de Alhambra Guitarras, los premios «Importantes» son un «reconocimiento profundamente significativo» y representan «el reflejo de más de 60 años de trabajo, de manos que han tratado la madera con respeto, paciencia y compromiso», desde su taller en Muro de Alcoy. «Cada guitarra nace de un oficio cuidado y de una manera de entender la música como algo que se construye con tiempo, cada instrumento guarda el eco de quienes lo han creado. Somos una empresa local y familiar que cree en el valor del comercio cercano como espacios donde la música se comparte, se aprende y se transmite», asegura.

Este premio, señala Torregrosa, «es también un agradecimiento sincero a músicos, clientes y comercios que han confiado en nosotros a lo largo de los años». «Nuestro compromiso va más allá del instrumento: nace del respeto profundo por la música y por su capacidad de emocionar, de unir y de perdurar. Sentimos este reconocimiento como algo colectivo, porque cada nota que suena en una Alhambra lleva consigo el eco del trabajo, la confianza y la pasión de todas las personas que creen en lo que hacemos y de nuestra identidad», finaliza.