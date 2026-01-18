Antonio Picó: cuarenta años al cuidado del paciente desde la neuroendocrinología

El especialista en Endocrinología y Nutrición y catedrático de la UMH Antonio Picó, nacido en Alicante pero con raíces familiares en Pinoso, ha centrado su campo de trabajo en la neuroendocrinología, una rama que estudia el papel de las hormonas como sistema regulador del resto de funciones corporales. «No trata solo un órgano, sino prácticamente el organismo entero», explica, citando hormonas clave como las tiroideas, el cortisol que se libera ante el estrés, la hormona del crecimiento o las sexuales que facilitan la reproducción. Con casi cuatro décadas de trabajo en el Hospital General de Alicante, donde comenzó el 1 de enero de 1987 y creó y dirigió el actual servicio de Endocrinología y Nutrición, el especialista acumula más de 45 años de ejercicio médico desde que inició su formación en Madrid en 1981. Tiene previsto jubilarse en julio de 2027.

A lo largo de su carrera ha sido testigo del profundo cambio en las patologías más prevalentes. «Las grandes enfermedades de nuestra especialidad hoy son la diabetes y la obesidad», subrayando que esta última se ha descontrolado y que está detrás de múltiples problemas de salud propios del mundo desarrollado, como la hipertensión, el colesterol o las apneas del sueño.

El doctor ha vivido la transformación de la Medicina en su vertiente humana. Aunque reconoce los avances espectaculares en diagnóstico y tratamiento «con herramientas farmacológicas que nunca soñamos», considera que la relación médico-paciente se ha enfriado por la tecnificación y la masificación de las consultas frente a lo que ocurría en sus inicios, que era «más de historia clínica, como decía Marañón, de silla, de escuchar al paciente». Aun así, se muestra esperanzado con la inteligencia artificial, que «podrá ayudar mucho, aunque nunca sustituirá el trato humano, el corazón de la Medicina». El reconocimiento de INFORMACIÓN supone para el doctor Picó un cierre simbólico a una carrera en la que también ha investigado los tumores hipofisarios y síndromes derivados de las alteraciones en la secreción de la hormona del crecimiento, con 23 tesis dirigidas y más de 150 artículos publicados en revistas biomédicas de elevado impacto. Por ello, recibe con «mucho orgullo y agradecimiento» un galardón que, afirma, «sobrepasa mis merecimientos».