Aqualia: la excelencia en la gestión del agua, al servicio de todos

Aqualia es, según la última clasificación de Global Water Intelligence, la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del mundo. Una compañía que presta servicio a 44,8 millones de usuarios y se encuentra presente en un total de 19 países. Su papel en la provincia de Alicante y su compromiso y responsabilidad con los municipios en los que desarrolla su actividad, buscando contribuir a mejorar el bienestar de las personas y, en especial, de aquellos colectivos más vulnerables, le han valido a la mercantil uno de los «Importantes» del 2025. Un premio que agradece Miguel Ángel Benito, director de la delegación de Aqualia en la Comunidad Valenciana y Baleares: «Este reconocimiento supone un gran honor para Aqualia y un respaldo a la ilusión con la que trabajamos cada día».

El portavoz de la compañía sostiene que «el agua y su gestión es un tema de primer orden y vital para el desarrollo de la provincia, sus habitantes, agricultores, empresas o turistas» de Alicante. «Que INFORMACIÓN aprecie el trabajo y la labor responsable que desarrollamos en Aqualia en el ciclo del agua en cada municipio de la provincia, nos da impulso para continuar en esa dirección», añade. Además, Benito considera que el logro ha sido posible «gracias al compromiso y profesionalidad de todas las personas que integran el equipo en Alicante», así como a «la colaboración de cada uno de los municipios y Administraciones públicas» con las que se relaciona la entidad. «Durante 2025 se han cubierto muchos retos: al margen de lanzar planes de inversión y mejora en la mayoría de los municipios que gestionamos, hemos apostado con intensidad en materia de innovación, soluciones y herramientas digitales». El responsable de la mercantil destaca además que Aqualia ha sido reconocida «como la empresa de referencia para realizar proyectos de innovación y nuevas tecnologías en el ciclo del agua, para paliar los efectos del nuevo clima, en materias como sequías, lluvias intensas, economía circular o calidad de agua entre otros». Una serie de proyectos que, junto con los nuevos centros de control y análisis, se llevarán a cabo en distintos puntos de la provincia. Con ellos, buscan servir para ayudar a mejorar la posición de las ciudades en este ámbito.