El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la comunidad de vecinos puede entrar legalmente en tu casa

La convivencia entre vecinos es muy complicada ya que algunos de los propietarios de las viviendas no cumplen a rajatabla la normativa vigente. Hay mucha gente que piensa que dentro de su vivienda puede hacer lo que quiere. Los rifirrafes entre inquilinos suelen surgir en las juntas de vecinos en las que se habla de las cuentas y los proyectos que se van a realizar en el edificio. Otra forma poco eficaz de firmar la paz entre vecinos suele ser la de colocar un cartel anónimo en una zona común alertando al otro inquilino que te está molestando su actitud.

Uno de los pensamientos más erróneos de los propietarios es el de creer que su vivienda es un espacio inviolable donde nadie puede entrar sin su permiso. Sin embargo, la gente está muy equivocada tal como afirma la realidad jurídica. Por ejemplo, la comunidad de vecinos puede acceder a tu casa legalmente en determinados casos, aunque tu no quieras y te niegues.

"Consentir las reparaciones que exija el servicio del inmueble"

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que todos los propietarios están obligados a permitir el acceso a su vivienda cuando sea necesario para conservar el edificio o reparar elementos comunes. Hay varios casos en los que estás forzado a dejar entrar a personal externoporque tu derecho a la intimidad cede ante el interés general de la comunidad como una fuga de agua, reparar bajantes o conductos comunes u obras estructurales.

"Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados", explica el apartado C del artículo 9 de la ley.

Lo que es verdad es que la entrada a la vivienda debe estar justificada, ser proporcional y comunicarse previamente, es decir, no pueden entrar sin avisar. Si hay urgencia, el acceso a la casa puede producirse de forma inmediata para evitar daños mayores. "Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos", concluye el apartado D del artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Un sistema de derechos y obligaciones

El propietario de la vivienda no pude negarse a que la comunidad de vecinos entre en su casa porque puede haber consecuencias legales ya que te pueden considerar responsable de los daños causados o tener incluso que indemnizar a otros vecinos. Si colaboras a que la situación se solucione entrando en tu casa lo más rápido posible, la comunidad estará obligada a resarcirte de los daños que las obras ocasionen dentro de tu vivienda.

Por lo tanto, ser propietario no solamente es tener un piso es formar parte de un sistema de derechos y obligaciones. Para ello se recomienda tener a mano la ley de Propiedad Horizontal porque todo el mundo debería saber que si el edificio lo necesita, tu casa no es intocable.