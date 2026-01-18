"Importante" de abril
Benavent: un siglo de éxito hecho «a la medida»
El negocio, referente en moda masculina de calidad, lleva abierta más de un siglo
Aunque la historia de Benavent comienza en un taller y tienda de confección en la calle Ruzafa de València, lleva ligada a la ciudad de Alicante más de un siglo. En uno de sus viajes a la capital de la provincia, a Vicente Benavent y a su mujer les atrajo el beneficioso clima de la ciudad y las oportunidades que presentaba. Así, el matrimonio se instaló en la «terreta» con su hijo Pascual y, en 1905, abrió la camisería en la plaza de Castelar, actual Rambla de Méndez Núñez. Para nosotros como cuarta generación de Benavent es un orgullo recibir este galardón que reconoce la trayectoria de un comercio familiar vinculado a Alicante desde principios del siglo pasado.
En los años 50, la llegada del «prêt-à-porter» obligó a reinventarse a los Benavent: introduciendo pantalones y grandes firmas. Además de ropa de vestir, el negocio también introdujo moda sport y complementos como paraguas, colonias, bolsas de viaje o mochilas. Por todo ello, el diario les concede uno de sus premios «Importantes» del 2025.
El negocio se reinventó en los años 50 y sigue siendo referente
El mérito «corresponde a todas las generaciones de esta familia que han conseguido junto a su personal mantener la actividad comercial ininterrumpida de este establecimiento presente en la ciudad después de 120 años», señalan los hermanos Benavent.
«Nos hace una ilusión especial recibirlo porque igual que nosotros estamos vinculados a esta ciudad y a su provincia, también lo está INFORMACIÓN y aún recordamos cada día a nuestro padre Vicente Benavent cuando todos los días llegaba a la tienda con el diario, así que solo podemos agradecer este reconocimiento», añaden.
