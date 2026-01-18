Benidorm: un pueblo acogedor que presume de ser mucho más que turismo

En mayo de 2025 se cumplieron 700 años del día en que el almirante Bernat de Sarrià otorgó «Carta de Poblament» a Benidorm, un documento entregado en València ante el notario Joan Cerdà. Este texto jurídico establecía los límites del municipio, así como los derechos y deberes que correspondían a los nuevos pobladores, que se asentaron en la Punta Canfali, la misma sobre la que se levantaba El Castell, convertido hoy en uno de los miradores más icónicos y fotografiados de todo el Mediterráneo.

Ahora, 700 años después, Benidorm es todo un modelo de éxito en materia de turismo, pero también lo es en el aspecto urbanístico o en el desarrollo de un municipio que ha sabido aunar sus intereses económicos con la calidad de vida de sus vecinos. Hablar hoy en día de Benidorm es hacerlo de una ciudad moderna y sostenible, al servicio de quienes la visitan y también de quienes la viven cada día. Por todo ello, INFORMACIÓN reconoce a la capital turística de la Costa Blanca con uno de los premios «Importantes» del 2025.

La «Carta de Poblament» con la que nació la ciudad oficialmente se otorgó en el 1325

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, agradece que la capital de la Costa Blanca haya sido reconocida con uno de los «Importantes». Un galardón que, a su juicio, «viene a reconocer la trayectoria de una ciudad que a lo largo de estos 700 años de historia ha sido tierra de oportunidades para los benidormenses que han nacido aquí y también para los que han llegado desde cualquier punto de España o del mundo en busca de una vida mejor».

El regidor pone en valor «el tesón de todas las personas que, generación tras generación desde hace 700 años, han contribuido para hacer de Benidorm un enclave más habitable, más amable y más hospitalario» y ha destacado que la ciudad es hoy «referente en el mundo y un lugar que cada año hace felices a millones de personas, pero también un pueblo que tiene alma, que siente, que vive y que se esfuerza cada día en ser un pueblo mejor».

«Nuestro compromiso es seguir trabajando y esforzándonos por ser cada día, aún si cabe, un poco mejores, desde el pleno convencimiento de que solo seremos el mejor lugar para venir si somos la mejor ciudad donde vivir», concluye el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.