Club Balonmano Eón Alicante: el club que sitúa a Alicante de nuevo entre los grandes del balonmano

«Para nosotros es un honor recibir un premio de este tipo de un diario tan importante para la provincia. Se trata de los galardones más relevantes, y estamos muy contentos y felices por este reconocimiento, que pone el colofón a una temporada muy buena», afirma en referencia a la concesión del «Importante» de INFORMACIÓN Jaime Cremades, presidente del Club Balonmano Eón Alicante, que ha devuelto a este deporte tan ligado a la ciudad y a la provincia a lo más alto tras ascender a la Liga Asobal.

«El objetivo principal era el ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional, y lo veníamos diciendo desde hace tiempo. No fue un camino fácil: tuvimos muchas dificultades y en algunos momentos estuvimos incluso cerca del descenso. Sin embargo, la constancia y el entusiasmo de todo el entorno hicieron posible que finalmente lográramos ese ansiado ascenso que perseguíamos desde hace muchos años», explica Cremades. Este logro devuelve a la provincia a la élite del balonmano, un deporte con una gran tradición por estas latitudes. Basta con recordar épocas pasadas, cuando equipos históricos como Calpisa o Tecnisán lo ganaban todo. «Además, esta temporada, al no estar el Balonmano Benidorm en la Liga Asobal, somos los representantes de la provincia, algo que nos llena de orgullo», añade.

La ciudad acogerá en junio la final de la Copa del Rey con el FC Barcelona como actual campeón

En cuanto a lo que supone para el balonmano la presencia del Eón en la principal categoría, en el club creen que puede contribuir a despertar de nuevo la afición y a que los niños se interesen por este deporte. En este sentido, la celebración en Alicante de la Copa del Rey, que reunirá a los ocho mejores equipos de España, se convertirá en un referente muy importante para los chavales. «Es una competición muy atractiva y estamos convencidos de que tendrá un gran éxito, permitiendo que las nuevas generaciones disfruten del balonmano de élite y se animen a practicarlo». La Copa del Rey se celebrará del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante. Contará con la participación del FC Barcelona, actual campeón, y del Club Balonmano Eón Alicante como anfitrión. Aún quedan seis equipos por determinar, ya que solo se ha disputado la primera eliminatoria; las siguientes se jugarán en los meses de abril y mayo. Horneo es el patrocinador principal del club alicantino.