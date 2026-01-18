INFORMACIÓN celebra el 19 de febrero la 41 edición de los "Importantes"
La entrega de los galardones anuales del diario tendrá lugar en el Auditorio Provincial de Alicante con el reconocimiento a personas y entidades destacadas de la provincia
Los premios "Importantes" de INFORMACIÓN se entregarán el próximo 19 de febrero en el Auditorio Provincial (ADDA) de Alicante (19 horas) renovándose la cita anual del diario con la sociedad alicantina, a la que quiere agradecer con estos galardones su trabajo y dedicación por conseguir una provincia mejor a través de las acciones, el esfuerzo y la trayectoria de personas, profesionales, instituciones y entidades, con un papel especialmente destacado en 2025.
Los premiados de la 41 edición de los "Importantes" son: Aqualia por la gestión innovadora que hace del agua; Yerai Cortés y La Tania por su arte flamenco de raíces alicantinas que resuena en todo el mundo; el dermatólogo Manuel Asín y el neuroendocrinólogo Antonio Picó por su trayectoria profesional; los comercios Zahati, Alhambra Guitarras, Vittorio Cataldo, Benavent y García Joyeros por su defensa del modelo tradicional; PAS Alcoi de hockey patines por su título europeo y Club Balonmano Eón Alicante por su ascenso a la Liga Asobal; Villena y Benidorm por sus 500 y 700 años como ciudades, respectivamente; Marouane Abatouy, el joven marroquí que impidió que un hombre se tirase al vacío desde un puente en Elche; la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, el Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja por la gestión que realiza del recurso más preciado, el hídrico; la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche por 30 años de enseñanza; el programa de formación en la cárcel de Villena que da una oportunidad de reinserción a los reclusos; Carmen Alemany, experta en narrativa hispanoamericana, y el Laboratorio de Robótica de la UA por su tecnología para reciclar basura espacial.
Los «Importantes» de 2025
Enero ► Aqualia
Febrero ► Yerai Cortés y La Tania
Marzo ► Manuel Asín y Antonio Picó
Abril ► Alhambra Guitarras, Vittorio Cataldo, Zahati, Benavent y García Joyeros
Mayo ► PAS Alcoi y Eón Alicante
Junio ► Villena y Benidorm
Julio ► Marouane Abatouy
Agosto ► Junta Central de Usuarios del Vinalopó, el Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja
Septiembre ► Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche
Octubre ► Programa de formación en la cárcel de Villena
Noviembre ► Carmen Alemany
Diciembre ► Laboratorio de Robótica Espacial de la UA
