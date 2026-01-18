La investigadora que acerca Alicante a las letras hispanoamericanas

La cultura hispana es la pasión de Carmen Alemany, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante, experta en las obras de Miguel Hernández y Mario Benedetti; y en la narrativa contemporánea femenina que llega desde América del Sur. Su trayectoria académica comenzó con la tesis doctoral sobre el poeta oriolano, que marcó su carrera y que la mantiene vinculada al dramaturgo décadas después. En 2010 presidió el Congreso Internacional Miguel Hernández y fue comisaria de exposiciones sobre el poeta tras participar en la edición de su obra completa. Por otro lado, durante 11 años dirigió el Centro de Estudios Benedetti, fortaleciendo los lazos con escritores latinoamericanos y consolidando su relación con la Universidad de Alicante.

Este enfoque busca crear una economía circular que evite colisiones y caída de fragmentos a la Tierra

Alemany subraya que la literatura latinoamericana siempre ha tenido figuras de enorme relevancia, recordando el boom de los años 60, con Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. En la actualidad, destaca un fenómeno que ha definido su trabajo: la literatura escrita por mujeres, a la que ha bautizado como «narrativa de lo inusual». Este concepto le valió una entrevista en el New York Times hace tres años, traducida al español. Entre las autoras representativas de esta corriente cita a Daniela Tarazona, Cecilia Eudave, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin y Mariana Enríquez. Más allá de la investigación académica, con su trabajo busca visibilizar y valorar la literatura escrita por mujeres latinoamericanas, consolidando los vínculos culturales entre América Latina y España, y destacando la riqueza y diversidad de esta narrativa. «Es un momento especialmente importante para reconocer estas voces y entender su lugar en la literatura universal».

Atesora el premio Yodana del Ayuntamiento de Pego, cuya biblioteca lleva su nombre, y el de la Asociación Matria de Mujeres. Ha sido jurado del premio FIL en Lengua Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), una de las más visitadas e importantes del mundo; del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y del Pablo Neruda de Poesía en Chile, entre otros, y madrina del doctorado Honoris Causa de Isabel Allende por la UIMP. Ahora le suma el «Importante». «Estoy muy emocionada. Al venir del periódico que ha sido parte de toda mi vida tiene un valor especial», confiesa.