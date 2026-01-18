Junta Central de Usuarios del Vinalopó: La importancia de la gestión hídrica para el desarrollo de Alicante

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja se creó oficialmente en 2003 adscrita a la Confederación Hidrográfica del Júcar como órgano competente para distribuir los caudales procedentes del trasvase Júcar-Vinalopó y como interlocutor legítimo en materia de agua. Integra a 41 entidades de abastecimiento de 23 ayuntamientos y a 584 de regadío (44 comunidades de regantes y generales), asumiendo una gran responsabilidad en la gestión hídrica del territorio: abastece a un millón y medio de habitantes y a unas 65.000 hectáreas de regadío que resultan en 192 hm3 de derechos inscritos (117 de regadío y 75 de abastecimiento), y administra 445 expedientes de concesión o autorización al uso de las aguas.

La Junta del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa urge embalses para almacenamiento

Ángel Urbina, presidente de la entidad, agradece el reconocimiento que supone el «Importante» al esfuerzo realizado en los últimos años para garantizar el agua en la provincia, especialmente mediante el trasvase del Júcar. «Nos da fuerza que INFORMACIÓN reconozca la importancia que tiene el agua en la provincia de Alicante, porque es vital. Poder controlar el agua nos hace mirar al futuro con optimismo, porque un territorio que no tenga el agua de calidad garantizada, no tiene mucho futuro». La entidad gestiona no solo el agua de los trasvases, sino también acuíferos, pozos y aguas depuradas, lo que resulta clave para asegurar el desarrollo del territorio pues agrupa un sistema muy complejo de abastecimiento urbano, regadío e industria, reflejando la enorme importancia de este bien en la provincia de Alicante. «Disponer de agua de calidad y bien gestionada es vital para el futuro del territorio. En 2025 la gestión ha sido positiva, tanto en trasvases como en acuíferos, aplicando con éxito el plan de explotación del Júcar-Vinalopó», explica Urbina, quien considera que aún existen carencias de infraestructuras. La más urgente, apunta, es el embalse de San Diego, actualmente inutilizado, y que depende del Ministerio. Su puesta en funcionamiento permitiría almacenar agua del Júcar que ahora se pierde en el mar (hasta 10 m³ por segundo), ya que los demás embalses están llenos y no hay capacidad de regulación. Asimismo, agradece el esfuerzo de la Generalitat en las obras del postrasvase.