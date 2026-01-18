Laboratorio de Robótica Espacial de la UA: tecnología de la UA para reciclar la basura en órbita

Se estima que más de 36.000 objetos de más de 10 centímetros circulan alrededor de la Tierra, lo que supone un riesgo real para satélites operativos y futuras misiones espaciales. Una opción es eliminarlos y otra reciclarlos. Varias instituciones académicas europeas, entre ellas la Universidad de Alicante, se han implicado en el proyecto Dexter para desarrollar tecnología que permita que robots hagan posible el reciclaje y la reutilización de materiales en órbita.

Este enfoque busca crear una economía circular que evite colisiones y caída de fragmentos a la Tierra

El Laboratorio de Robótica Espacial del grupo de investigación Human Robotics (HURO), dirigido por Jorge Pomares, participa en este proyecto de cuatro años junto a los investigadores José Luis Ramón, Gabriel Jesús García, Celia Redondo y Álvaro Belmonte. Su objetivo es dar los primeros pasos hacia un sistema sostenible de mantenimiento y reciclaje de estos materiales, contribuyendo además a la seguridad del espacio. «Pretendemos desarrollar tecnología robótica capaz de alcanzar y reciclar satélites en órbita, permitiendo repararlos, darles una segunda vida o reutilizar sus componentes como energía para futuros satélites. Este enfoque busca implementar una economía circular en órbita, reduciendo los costes de envío y el desperdicio de materiales de alto valor», explica Pomares, que recuerda que el coste de mandar un satélite es altísimo para luego convertirse en desecho, generando riesgos de colisiones y fragmentos, con órbitas muy ocupadas y riesgo de caída a la Tierra si no se recuperan. En cambio repararlos es más barato.

«Es un problema grave hoy y será mayor en el futuro, porque seguimos necesitando utilizar el espacio para GPS, monitoreo de incendios, seguimiento de migraciones en los océanos e incluso en la fabricación de medicinas y en misiones para hacer plantas solares en órbita». El «Importante» es una sorpresa para el Laboratorio de Robótica Espacial. «Tras todo el esfuerzo y la dedicación, y creyendo que el proyecto podía ser interesante, estamos muy contentos». Consideran que la distinción da visibilidad al trabajo en robótica orbital, un área aún poco conocida pero en la que se están realizando importantes inversiones, tanto por parte de la Agencia Espacial Europea como de la UE, que prevé para 2035 poder dar servicios en órbita, y que haya equipamiento robótico capaz de hacer este tipo de tareas.