Manuel Asín: un profesional que se ha dejado la piel por los alicantinos

«Cuando tenía 19 años, por enfermedad de mi padre, tuve que hacerme cargo de la empresa que teníamos de distribución de prensa y publicaciones. Todas las mañanas iba a la sede de INFORMACIÓN en la calle Quintana a montar la distribución del periódico y tengo buenos recuerdos de aquella época». Esta experiencia duró un par de años pero el dermatólogo alicantino Manuel Asín, ya con 78 años, no la olvida. De ahí que la concesión del premio «Importante» le haga una doble ilusión pues «como alicantino de siete generaciones, quien dice Alicante dice INFORMACIÓN».

Asín fue jefe de los servicios médicos de la Caja de Ahorros Provincial y luego de la CAM, además de facultativo en la Seguridad Social. Pasó por ambulatorios y por toda la escala social de la Medicina, y ejerció la dermatología privada durante 44 años. Creó una clínica dermatológica que empezó en el mismo piso donde vivía sin sala de espera ni personal, y que ha crecido hasta convertirse en unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados con un centenar de empleados y más de 220.000 historias clínicas: el Centro Dermatológico Estético, del que continúa pendiente pese a estar jubilado.

Fundador de una clínica con más de 100 empleados, defiende el humanismo en la Medicina

A lo largo de su vida profesional, ha visto cambiar mucho la especialidad y el cuidado de la piel. Cuando empezó -recuerda- básicamente trataban patología y en el año 1978, observando que era una parcela de la especialidad que se les escapaba, fundó el primer Grupo Español de Dermatología Cosmética. «Aquello tuvo gente a favor y en contra, pero el tiempo me ha dado la razón y ahora es uno de los más importantes de la Academia de Dermatología», señala Asín, quien destaca la importante preocupación cosmética de la sociedad actual, de ahí su recomendación de ir al dermatólogo ante un problema de la piel por su formación médica frente a otros nichos de negocio.

Miles de pacientes siguen confiando en él no solo por ayudarles a mejorar la calidad y aspecto de su piel, algunos por salvarles la vida: durante cinco años organizó la campaña de prevención del melanoma en la Comunidad. «Ahí detectamos más de 500 casos, personas que, de no habérselo diagnosticado, hubieran muerto. Es uno de los tumores más agresivos». Asín, que canta en el grupo Albaladre, defiende la faceta del médico humanista. «Si no nos ganamos la confianza del paciente, difícilmente vamos a resolver su problema», afirma.