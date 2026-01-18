Marouane Abatouy: Salvar una vida, un ejemplo de valores universales

Marouane Abatouy (21 años) ha recibido con felicidad la noticia de que INFORMACIÓN le ha concedido uno de sus premios anuales por una acción que él mismo define como «normal, humana». El joven será uno de los protagonistas de la gala del 19 de febrero en Alicante y asegura sentirse orgulloso de formar parte de un reconocimiento que considera «una cosa grande y maravillosa».

El galardón reconoce el gesto que protagonizó el pasado mes de julio cuando evitó que un hombre de origen latinoamericano se quitara la vida lanzándose desde el puente del Bimil·lenari de Elche. Abatouy recuerda aquel momento como algo instintivo. «No tenemos corazón de piedra. Si ves que alguien necesita ayuda o va a hacer algo peligroso, tienes que ayudarlo», explica. Al detectar que este ciudadano no se encontraba en buen estado cuando se cruzó con él por la calle, decidió seguirlo hasta el puente porque estaba convencido de que podía ocurrir algo grave. «Yo sabía al cien por cien que iba a hacer una cosa rara», relata. Tras la intervención, recibió una llamada del hombre al que salvó. «Me dijo: eres un grande, hermano. Gracias». Asegura que volvería a actuar igual sin dudarlo: «por supuesto, claro». Una acción que le mereció una condecoración de la Policía Local de la ciudad ilicitana. Musulmán practicante, el joven inmigrante vincula su gesto a los valores de su religión. «En el islam, Alá dice en el Corán que si salvas la vida de una persona es como si salvaras a toda la humanidad». Algo que predicó aquel día.

El caso tuvo repercusión en Marruecos, donde su familia recibió la noticia con orgullo

La repercusión del caso llegó también a su país de origen. Familiares, amigos y conocidos de distintas ciudades se pusieron en contacto con él tras ver la noticia difundida en redes sociales y medios después de que una popular periodista marroquí lo difundiera. «Mi familia está muy contenta», añade Marouane, que está estudiando Informática a la vez que español y que atraviesa una situación administrativa complicada. Su intención es solicitar la residencia por razones humanitarias. «Quiero seguir estudiando, vine a España para eso, pero las cosas son difíciles. No trabajo y consultar a un abogado cuesta mucho», explica. Aun así, mantiene la esperanza de poder regularizar su situación en los próximos meses. «Gracias a ustedes», repite varias veces, convencido de que ayudar a otro nunca debería ser excepcional, sino simplemente lo correcto.