Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi): un gigante europeo en hockey patines que triunfa desde la provincia

El Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi) celebra este 2026 los 75 años desde su fundación (1951) y lo hace tras la consecución de su mayor logro deportivo, el título europeo de la WSE Trophy Cup de hockey patines en la primera edición de este nuevo campeonato internacional. Este triunfo, cosechado el pasado abril, supuso un espaldarazo para el buen hacer del club. «Alcoy es una ciudad de 60.000 habitantes y nuestro presupuesto se va prácticamente en viajes porque se juega sobre todo en Cataluña, en Madrid hay un equipo y en La Coruña otro. Nosotros estamos aquí muy solos, muy apartados, y es un premio al esfuerzo que se ha hecho, no ahora, sino a lo largo de nuestros 75 años de trayectoria. Ha habido gente muy cabezota empeñada en que esto funcione, trabajando muy bien en la sombra. Esto es algo que hace cinco años ni soñábamos», afirma Elena Amorrortu, vicepresidenta del PAS Alcoi, cuyo presidente es Andrés Hernández y el entrenador Lorenzo Pastor.

La cantera y un proyecto sólido con solvencia económica caracterizan al PAS Alcoi

Amorrortu admite que este título puede despertar un mayor interés de niños y jóvenes por este deporte, pero que esto no se puede conseguir sin el eco mediático. «Si no hay un feedback y sin los medios de comunicación detrás, el público que no conoce el hockey patines esto no lo recibe. El título europeo despertó interés, igual que hace dos años el ‘play-off’ por el título. Cualquier cosa que provoque eco en la sociedad, en los medios de comunicación, a nosotros nos ayuda. El conseguir logros que hagan que se hable de nosotros», asegura. A nivel de club, la victoria continental provocó una gran sensación de orgullo como el fruto al trabajo en la sombra de muchos años.

El PAS Alcoi, que juega en Primera División Nacional, cuenta con una cantera importante y un proyecto solido. «¿Cómo convences a una persona de Barcelona que venga a Alcoy si juega al hockey patines? Si no tienes nada que ofrecerles a nivel deportivo no consigues crecer», añade. Para lograrlo, señala la vicepresidenta que hay que ser muy serio en el trabajo diario y solvente económicamente, «cosas que no se valoran desde fuera». «Esto es un premio a la gente que está detrás», apunta. Como el «Importante», «el que se reconozca que en la provincia de Alicante, que en la Comunidad, tenemos un equipo jugando al máximo nivel europeo, que mucha gente no lo sabe y no es consciente, ayuda y es muy importante».