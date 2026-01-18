La Policía Nacional advierte del aumento de estafas por SMS durante las rebajas: "Te están esperando..."
Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de paquetería y envían mensajes falsos para obtener datos personales y bancarios
La Policía Nacional ha alertado en sus redes sociales del incremento de estafas digitales durante el periodo de rebajas, una época en la que aumenta el número de compras online y, por tanto, también los intentos de fraude. Los delincuentes utilizan mensajes de texto para hacerse pasar por empresas de reparto y engañar a las víctimas con falsas incidencias a la hora de entregar de paquetes.
El mensaje fraudulento suele incluir un aviso como: “La entrega está en espera porque su envío no tiene número de casa. Actualice lo antes posible”. Con este pretexto, los estafadores buscan generar urgencia para que el usuario haga clic en un enlace y facilite información personal o datos de su tarjeta bancaria.
Este tipo de engaño se conoce como smishing, una modalidad de phishing que se realiza a través de SMS. A diferencia de otros fraudes digitales, el smishing aprovecha la confianza que generan los mensajes de texto y la posibilidad real de que la víctima esté esperando un paquete, lo que aumenta la probabilidad de caer en la trampa.
Desde la Policía Nacional recuerdan que ninguna empresa de transporte solicita datos bancarios o información personal sensible mediante enlaces enviados por SMS. Por ello, recomiendan no pulsar el enlace, bloquear al remitente y eliminar el mensaje de inmediato.
Las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución durante campañas comerciales como las rebajas, cuando los ciberdelincuentes intensifican sus ataques. En caso de duda, aconsejan contactar directamente con la empresa de mensajería a través de sus canales oficiales para verificar la autenticidad del aviso.
“Crees que estás esperando un paquete, pero en realidad te están esperando a ti”, advierte la Policía Nacional, que anima a compartir este tipo de mensajes preventivos para evitar que más personas sean víctimas de estafas digitales.
