Programa Universitario en la cárcel de Villena: segunda oportunidad para un futuro lleno de esperanza

Los reclusos de la cárcel de Villena pueden, gracias al programa de estudios universitarios de la Uned, trabajar en su reinserción y forjarse un futuro laboral cursando una carrera universitaria entre rejas. Una opción que, en muchos casos, representa una auténtica oportunidad de comenzar una nueva vida: «Solo no me siento preso cuando estudio y veo a mi familia», confesaba en las páginas de este diario uno de los alumnos. Por ello, el servicio será reconocido con uno de los premios «Importante» del 2025.

El programa sirve para que las personas privadas de libertad puedan reencontrar su dignidad

Para Belén López Martínez, directora del centro penitenciario, recibir el galardón «es un orgullo por lo que significa como reconocimiento público de la labor de muchos trabajadores, funcionarios y funcionarias de prisiones, sanitarios, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, juristas, personal de mantenimiento, maestros, etc. Que con su entrega diaria y silenciosa , hacen posible el cumplimiento de los objetivos de la Institución Penitenciaria, no solo en cuanto a la custodia de los presos y penados, sino también de su reeducación y reinserción social». Al mismo tiempo, «significa dar visibilidad a la sociedad de todas las actividades y programas (educativos, formativos, culturales, deportivos, tratamentales...) que como servidores públicos realizamos en colaboración con la sociedad civil a través de diferentes entidades, para que las personas privadas de libertad que cumplen condena, tengan nuevas oportunidades para reencontrar su dignidad, y puedan aprender a vivir respetando la ley establecida».

Por su parte, Jesús Ayala, asesor de la Uned y responsable del programa en el centro penitenciario de Villena, celebra la «visibilidad» que va a proporcionar el galardón. «Es como un soplo de aire fresco para un entorno tradicionalmente muy opaco para la sociedad y cuando crees que se está haciendo un buen trabajo estás deseando que todo el mundo lo vea, no por vanidad sino para que se afiance, se valore y perdure en el tiempo». En la misma línea, Ayala afirma que «los alumnos privados de libertad son el mejor ejemplo de que la reinserción es posible, pero también es cierto que tienen que confluir la voluntad del estudiante y que las instituciones involucradas lo haga posible».