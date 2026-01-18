Universidad CEU Cardenal Herrera: tres décadas de compromiso con la mejor educación

Desde el primer curso, en 1994, hasta contar en la actualidad con una comunidad internacional. La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha celebrado tres décadas de compromiso con la ciudad, la provincia y la sociedad consolidándose como un proyecto educativo transformador. Con una nueva sede y nuevos grados como apuesta de futuro, el CEU reafirma su vocación de permanencia, cercanía y excelencia. Por estos motivos, recibe uno de los premios «Importantes» del 2025.

La entidad afronta su próxima etapa con el estreno de una nueva sede y la ampliación del catálogo de grados universitarios

Desde el CEU, aseguran que recibir este galardón «supone un honor y un reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso con el territorio y con la sociedad a la que sirve». El premio «pone en valor más de tres décadas de presencia del CEU en la provincia de Alicante, cuyo aniversario celebró recientemente». El rector de la universidad, Higinio Marín, ha destacado que el centro ya lleva «32 años creciendo de la mano de Elche y siendo un referente educativo en la provincia», con la aspiración de «seguir contribuyendo a la sociedad alicantina desde una oferta formativa basada en los valores del humanismo cristiano».

Generar vida

En esa misma línea, el gerente de la Cardenal Herrena y director del campus de Elche, Paco Sánchez, subraya una manera de entender la universidad «que genera vida en el entorno, dinamiza el comercio y la cultura local y fortalece los vínculos entre la institución académica y la ciudadanía». Un proyecto que se concreta en una formación «exigente e integral», como indica el vicerrector en Elche, Álvaro Antón, «y en una oferta académica en crecimiento, con titulaciones como Psicología y Odontología, junto a la consolidación de otros grados como los de Enfermería, Derecho, Fisioterapia, Educación o Empresa y Marketing», que refuerzan el papel de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche «como actor relevante en la formación de los futuros profesionales de la provincia».