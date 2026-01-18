Villena: 500 años como ciudad agrícola, cultural, industrial y festera

En 1525, el rey Carlos I concedió el título de ciudad al pueblo de Villena. Desde entonces, la localidad alicantina ha hecho frente a distintos retos para su desarrollo económico, cultural y social, posicionándose como un enclave fundamental en materia cultural, agrícola e industrial. Entre su patrimonio, destaca el Tesoro de Villena, el conjunto de orfebrería de la Edad del Bronce más importante de la Europa Continental, que data del año 1.000 antes de Cristo y está compuesto por 59 piezas de oro, hierro y plata. Ahora, el municipio es galardonado con uno de los premios «Importantes» por su prolífica historia.

Para Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, «el reconocimiento del diario es todo un honor y la mejor forma de valorar a todo un pueblo». En este sentido, el dirigente aplaude que la ciudad «ha demostrado que sabe superar las dificultades» y destaca que la localidad ha sabido «adaptarse a los tiempos desde 1525», cuando fue concedido el título de ciudad.

El alcalde cree queel reconocimiento de INFORMACIÓN es «la mejor forma de valorar a todo un pueblo»

«Villena es parte de esta provincia. Una parte muy importante porque somos la entrada al Mediterráneo o la salida a las tierras de Castilla», apunta Cerdán. «Somos este pueblo de frontera que ha sabido posicionarse con un nuevo tejido industrial y logístico, al tiempo que hemos defendido nuestro modelo agrícola y potenciado al máximo la riqueza patrimonial como activo turístico», añade.

El alcalde destaca también el papel de Villena como «capital cultural del interior» y señala que ofrece «una serie de eventos y fiestas, entre ellas la de Moros y Cristianos, de gran riqueza y reconocimiento». Todo ello, incide Cerdán, «es fruto de la sociedad civil, siempre activa y comprometida: a ellos, les debemos este premio».

Por todo ello, la consecución del «Importante» de INFORMACIÓN es «un refuerzo a la labor diaria que reivindica a Villena como parte de esta provincia y que ensalza la historia de la ciudad, parte indisoluble de los principales eventos ocurridos en la historia del país», según el regidor. «Sin duda, la ciudadanía de Villena se merece un reconocimiento como este», concluye el alcalde.