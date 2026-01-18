Vittorio Cataldo: el último traje de un caballero italiano

Vittorio Cataldo nació en Alcamo, un pueblo de Sicilia ubicado a 45 kilómetros de Palermo. Cuenta que, desde bien pequeño, su madre le inculcó el gusto por el vestir mientras su abuelo regentaba una tienda de ropa. De adolescente, se trasladó con su familia a Turín, donde estudió electrónica, pero la vocación por la moda jamás se apagó.

Durante unas vacaciones con amigos en la Costa Brava conoció a Reme, la que sería la madre de su hijo, una alicantina que veraneaba junto a su familia. Después de este momento, y de una mudanza a Alicante, Cataldo abrió su primera tienda en la calle Pascual Pérez el 8 de enero de 1987. A lo largo de los años, Cataldo llegó a tener hasta cuatro tiendas abiertas en Alicante. El pasado año, tras cuatro décadas dedicado al sector, bajó la persiana del establecimiento que permanecía abierto en la calle San Francisco.

Ahora, INFORMACIÓN reconoce su dedicación, trayectoria y compromiso con el comercio local alicantino con uno de los «Importante» del 2025.

«Agradezco con sinceridad este galardón en reconocimiento al esfuerzo y la constancia que mi equipo y yo hemos dedicado al comercio alicantino durante 40 años», señala Cataldo, quien admite: «Recibirlo representa, en primer lugar, que hemos logrado cercanía y confianza con nuestros clientes que son la esencia del comercio local y, en segundo lugar, que apostamos por dar vida e identidad a nuestras calles y por último, que cada día el comercio local ayuda a construir un Alicante más próspero», señala Cataldo.