Yerai Cortés y La Tania: el arte flamenco que desde la provincia resuena en todo el mundo

La guitarra flamenca de Yerai Cortés resuena desde hace tiempo en tablaos y escenarios de todo el mundo. Desde el pasado año, cuando la vida del alicantino (y el enfoque de C. Tangana) consiguió dos premios Goya, lo hace con más fuerza que nunca. Al igual que la voz de La Tania, nacida en El Campello y pareja del guitarrista, quien interpreta Los Almendros, el tema que se hizo con el galardón a Mejor Canción Original y juega un papel fundamental en esta historia. Tras un año en el que sus nombres han ido estrechamente ligados al reconocimiento de público y crítica, INFORMACIÓN les concede uno de sus «Importantes» .

El documental, destacado por la Academia del Cine como el mejor del pasado año, no solo narra un episodio importante de la vida del alicantino, sino que lo hace, además, contando con escenarios como el barrio de Virgen del Remedio, donde Cortés creció y se crió. En las páginas del diario, el guitarrista rememoraba sus orígenes: «El 80 % de mi disco lo grabamos en Alicante, en mi tierra, en mi barrio, con mi gente. Así que me representa bastante», así se refería el guitarrista al proceso creativo de su disco. De hecho, el impacto alicantino en la carrera de Cortés se refleja claramente en sus canciones: «La plaza Argel» (conocido espacio público de la Zona Norte de la capital alicantina) es, precisamente, el título de uno de sus temas.

El guitarrista se crió en Virgen del Remedio y la cantante nació en El Campello

La otra canción, Los Almendros, trajo consigo la alegría al binomio Yerai-La Tania, en forma de premio Goya. La pieza, compuesta por ella e interpretada por ambos, fue reconocida como la mejor canción original en la última entrega de los galardones, en febrero de 2025. «Sientes que el corazón se te desborda; que tus sueños se hacen realidad; que acabas de conseguir aquello por lo que llevas luchando tantos años», contaba La Tania sobre el momento en que conocieron el fallo del jurado.

La artista dejó atrás a su familia y amigos en El Campello con 17 años, rumbo a Madrid, para continuar las clases de interpretación y canto. «Tenía claro qué es lo que quería y dónde era el mejor lugar para conseguirlo», asegura, 20 años después, La Tania. Lo consiguió.