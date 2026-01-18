Zahati: tejiendo sueños a mano con el método familiar

Desde bien pequeña, Sandra Mira tuvo claro que quería ser sombrerera para «crear objetos con las manos que también contaran historias y que fueran eternos». Un oficio que heredó de su abuelo y su bisabuelo, artesanos en Gata de Gorgos: «Se solía decir que los habitantes de este pueblo tenían las manos encantadas, con ellas trenzaban todo tipo de fibras naturales y hacían autenticas maravillas». Más de un siglo después de que se iniciase la tradición familiar, allá por 1920, las manos de Sandra son ahora también las de Zahati, una marca que aúna tradición artesanal, modernidad y sostenibilidad en piezas eternas creadas con fibras naturales que se inspiran en la arquitectura, el arte y la naturaleza.

Para Zahati, recibir el premio «Importante» es una «alegría enorme que reconoce la creatividad y el diseño de los productos, manteniendo vivas las técnicas artesanas tradicionales que forman parte del ADN».

La tradición artesana la inició su bisabuelo en Gata de Gorgos hace más de un siglo

Además, para Sandra Mira el comercio local «no es solo ‘comprar cerca’: es sostener talleres, empleo y una cadena de personas que hace posible que el oficio siga vivo». «Hay un saber hacer que no se puede llevar lejos sin perder alma. Apostar por lo local es apostar por identidad, cultura y futuro», añade.

Por ello, la empresaria destaca que el galardón «hace especial ilusión porque llega en un momento exigente para las pequeñas empresas», por lo que lo recibe «con mucho orgullo y con responsabilidad: seguir creciendo con raíces, llevando nuestra artesanía al mundo y demostrando que desde nuestra provincia también se puede competir a nivel internacional».