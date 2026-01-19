Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente ferroviario

Accidente de tren en Córdoba: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

En el polideportivo municipal de Villafranca, con capacidad para hasta 2.000 personas, se atiende a parte de los afectados

Varios de los afectados son atendidos en la caseta municipal de Villafranca.

Adrián Ramírez

Villafranca

En el polideportivo municipal de Villafranca se ha organizado con rapidez una respuesta coordinada entre vecinos y personal de Protección Civil para atender a los afectados por el accidente de trenes en Adamuz. El recinto, con capacidad para hasta 2.000 personas, dispone de más de una docena de camas, mesas y alimentos que ya se están repartiendo entre los afectados, como Marta, que viajaba en el primer vagón del tren de Iryo.

Según relata, “todo cambió de un momento a otro” y, tras unos segundos de shock, vio “cómo todo vibró”. Después logró salir y se encontró con un panorama “desolador”. “Soy médica de emergencias y ya me he enfrentado a situaciones similares. Aun así, es muy duro”, explica mientras coge un bocadillo que le ofrece un vecino. En su caso, ayudó a sacar y liberar a víctimas de los últimos vagones del tren. Aunque no ha sufrido heridas, reconoce que “ahora empiezo a asimilar lo ocurrido”.

Atención a los afectados en Villafranca.

Su compañero, Marcos Rondón, viajaba en el sexto vagón y recuerda que el impacto fue “muy violento” y que cayó al suelo. Le costó unos minutos recomponerse, pero cuando logró salir se encontró una escena “dantesca”. Su experiencia le permitió reaccionar con rapidez y comenzar a ayudar a otras personas. “Empezamos a colocar palés para que la gente pudiera bajar y salir lo más rápido posible”, relata aún con evidente nerviosismo. Poco después llegaron los bomberos, que facilitaron las labores de evacuación. “Ha sido todo muy complicado y eso que no hemos visto lo peor”, añade, con la voz entrecortada.

