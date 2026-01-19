Buenas noticias en medio de la tragedia: localizada con vida Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz

Ha sido una de las imágenes que más se han compartido desde la trágica tarde de este domingo: la fotografía de Miriam Albarico, de 27 años y vecina de Lepe. Su padre, Horacio, ha compartido en una entrevista con el programa Hoy en día, de Canal Sur Televisión, que ha confirmado que su hija ha sido localizada con vida en un hospital de Córdoba, aunque todavía se desconoce en cuál de los centros sanitarios de la capital se encuentra ingresada.

A esta hora, son decenas las personas que siguen tratando de conseguir algo de información sobre el paradero de sus familiares, pasajeros que viajaban en el Alvia con destino a Huelva, con 189 viajeros a bordo, que salió de la estación madrileña de la Puerta de Atocha a las 18.40. El tren fue impactado de lleno por el tren Iryo Málaga-Madrid. Las redes sociales se han convertido desde este domingo en un gran altavoz para las familias.

Según ha relatado Horario Albarico a Toñi Moreno, la familia ha vivido una noche de gran angustia tras perder el contacto con Miriam alrededor de las 20:20 horas, cuando dejó de responder a los mensajes de WhatsApp que su padre le enviaba. Fue a partir de las 20:30, al conocer la noticia del accidente a través de los medios, cuando comenzaron a temer lo peor. "A las ocho y veinte le puse un WhatsApp: oye, que te he perdido, ¿dónde estás? y no me contestó", ha relatado a la presentadora. Minutos después, al conocer la noticia del accidente, la angustia se apoderó de la familia. "Imagínate, mi mujer y yo, la noche que hemos pasado".

La primera información tranquilizadora llegó por la mañana gracias a Rebeca, amiga íntima de Miriam y médico en el Hospital Virgen Macarena, como ha contado el padre. "Ella me ha averiguado que le han hecho una placa de tórax y una radiografía de columna y de rodilla", señaló Horacio. "Nos hemos agarrado a eso", añadió, al confirmar que su hija había sido atendida en un hospital.

A esta hora saben que no se encuentra en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y la familia continúa buscándola pero saben que está viva. "No sabemos en qué hospital está, público o privado, pero estará en alguna cama hospitalaria", ha afirmado Horacio en esta entrevista que ha llenado de alegría y esperanza a Lepe. El padre de la joven ha contado que otra de sus hijas se ha desplazado a Córdoba para tratar de localizarla, mientras Horacio permanece en casa cuidando de su esposa, "porque no la puedo dejar sola".

El 061 ha habilitado el teléfono 953001149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz que se encuentren fuera de Andalucía, a esta hora un total de 48 heridos siguen hospitalizados, doce de ellos en UCI, entre ellos un niño