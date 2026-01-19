El corte ferroviario con Andalucía se prolongará hasta el viernes tras el siniestro: Iberia refuerza rutas y Renfe proporciona buses

El trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha estallado en el eje que conecta al norte de España con Andalucía, lo que ha obligado una reorganización urgente del transporte de larga distancia de todo el país: desde los viajes aéreos hasta los desplazamientos en las carreteras. Para hacer frente a los cortes de circulación, Renfe ha comunicado este lunes que proporcionará autobuses a partir de este martes para atender a viajeros, que atenderá a clientes que también viajen a través de la línea entre Madrid y Barcelona. No obstante, desde Renfe explican que estos autobuses se tratan de medidas extraordinarias que aplicarán solo a los viajeros que califiquen como esencial sus desplazamientos.

Por otro lado, la duración del corte de circulación oscilará en función del operador. En el caso de Iryo, el grupo italiano ha explicado que la línea permanecerá sin servicio hasta el próximo viernes, 23 de enero. Por ello, el grupo está en el proceso de cancelar y reembolsar a los clientes afectados. El resto de las operadoras, entre ellas, Renfe, aún no han dado plazas exactas de solución, al igual que Adif, la empresa pública que gestiona las vías ferroviarias.

Iberia y Air Europa refuerzan los vuelos con Andalucía

Además, varias aerolíneas, entre ellas Iberia y Air Europa, han incrementado los vuelos previstos en la agenda de cara a los próximos días para hacer frente a la paralización del transporte ferroviario en este tramo muy transitado del país. En el caso de Iberia, el grupo ha desplegado cuatro vuelos más este lunes para hacer frente a la paralización del transporte ferroviario, todos con salida desde Madrid y con destinos a ciudades como Sevilla y Málaga. En concreto, el horario de salida para el viaje con destino a Sevilla será de las 15.30 (hora peninsular); Sevilla-Madrid (17.25 horas), Madrid-Málaga (18.40 horas) y Málaga-Madrid (21.40 horas). En el caso de Air Europa, la compañía proporcionará un viaje extra al día entre Madrid y Málaga a partir de este martes y hasta el viernes. Para hacer frente al crecimiento de la demanda, ambas aerolíneas han topado cada trayecto entre las ciudades de Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez, a 150 euros por trayecto con boleto de turista. Entre otras medidas, también aumentarán la capacidad hasta los 180 asientos.

Los trayectos de BlaBlaCar, agotados

Además, los cortes de servicio han obligado a los viajeros a buscar otras alternativas para llegar a sus destinos. Esto se ha trasladado a un incremento en reservas a través de BlaBlaCar, una de las plataformas de carpooling (coche compartido) de preferencia en el país. En este sentido, todos los trayectos desde la capital hasta las principales ciudades del sur de España como Sevilla, Málaga, Córdoba y Almería se encuentran con aforo completo, salvo algunos viajes con precios más disparados que lo habitual. En términos más precisos, los viajes entre Madrid y ciudades como Sevilla y Málaga suelen tener un precio de 32 euros por pasajero, por lo que los últimos viajes disponibles indican un precio de 52 euros. Desde BlaBlaCar han comunicado que la demanda suele experimentar un repunte significativo cuando fallan los trenes.