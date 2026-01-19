Social
Familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz esperan noticias en Córdoba
Se espera información de más de una treintena de viajeros y sus seres queridos reciben atención psicológica y acompañamiento de Cruz Roja
Fabiola Mouzo
"Somos familia de un desaparecido". Así van llegando familiares al Centro Cívico de Poniente Sur de Córdoba, donde los están atendiendo y esperan información sobre la búsqueda de sus seres queridos, tras el dramático accidente ferroviario de Adamuz, en el que se cuentan, al menos, 39 fallecidos y más de 100 heridos. De momento, allegados de al menos 33 viajeros han preguntado y se mantienen en el lugar a espera de conocer qué ha pasado, aunque más personas van llegando, así que se prevé que esa cifra vaya aumentando.
La actividad normal de este Centro Cívico ha sido cancelada. La zona está acordonada por la Policía Local, Policía Nacional y hay presencia de Protección Civil y funcionarios de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), así como trabajadores del Ayuntamiento De Córdoba y la prensa nacional e internacional. Al lugar solo pueden acceder familiares, supervivientes y personal autorizado. En el lugar se encuentra el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la de Servicios Sociales, Eva Contador, y también ha visitado el alcalde, José María Bellido. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, acompaña a los afectados.
Los familiares están a la espera de información en un salón habilitado en el centro para atenderles, en un ambiente de desconcierto, desesperación y lamentos, con atención psicológica y de alimentación y calor. Voluntarios y trabajadores de Cruz Roja se encuentran brindando acompañamiento.
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel
- Beto, tras el empate entre Hércules y Sevilla Atlético: 'No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir