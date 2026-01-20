Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicantina AdamuzSindicato de maquinistasAlerta amarillaAsesinato DoriMaría del MonteDesahuciada en AlicanteAsesor de Mazón
instagramlinkedin

Tras la tragedia ferroviaria

Córdoba afronta el segundo día de autopsias de los fallecidos por el accidente de Adamuz

El Instituto de Medicina Legal ha recibido 37 cuerpos y ha practicado ya 23 autopsias, mientras continúan las labores de identificación

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Fabiola Mouzo

Córdoba

Segundo día de una gran actividad en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia y donde los médicos forenses trabajan a destajo para intentar identificar los cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz, que ya se elevan a 41.

Hasta la noche de este lunes se habían recibido ya 37 cuerpos y se habían realizado 23 autopsias y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares. A lo largo de la mañana de hoy se actualizarán esos datos.

El proceso de identificación de las víctimas se está realizando de forma minuciosa y coordinada. Cuando llega un cuerpo, se traslada a las instalaciones habilitadas para la autopsia y tras ello se elabora un informe detallado y se cotejan los datos recogidos por la Guardia Civil en el levantamiento, incluyendo huellas dactilares, DNI, efectos personales, la situación y lugar donde la persona fue hallada y cualquier otra información disponible sobre su identidad. Este procedimiento es lento porque requiere verificar exhaustivamente todos los datos para evitar errores. Una vez completado, la información se remite a la jueza, que es quien certifica oficialmente la identidad.

El reconocimiento de las víctimas se realiza prioritariamente mediante huellas dactilares y, en caso de no ser posible, mediante pruebas de ADN recogidas por la Guardia Civil desde ayer en la Comandancia de la avenida Medina Azahara.

Vehículos del Tanatorio y de la Policía, junto a tiendas de campaña de la UME, junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Vehículos del Tanatorio y de la Policía, junto a tiendas de campaña de la UME, junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Un total de 27 forenses trabajan en el IML

"Nuestros esfuerzos están centrados en agilizar todo el proceso de recuperación de heridos e identificación de las víctimas", ha asegurado este martes el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto. Un total de 27 forenses, de seis provincias andaluzas trabajan en Córdoba, con relevos para las tareas de levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias.

La Policía mantiene cortadas al tráfico las inmediaciones del IML.

La Policía mantiene cortadas al tráfico las inmediaciones del IML. / Chencho Martínez

Un día más, la esquina de la calle Cantábrico permanece acordonada, con vehículos de la Policía Nacional cortando el acceso para posibilitar la entrada de los efectivos de emergencias y de la UME. Además, los agentes han desplegado lonas que dificultan la observación de lo que ocurre en torno al IML.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
  2. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  3. Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
  4. Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
  5. La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
  6. Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
  7. Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet
  8. Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá

No es IA: así se han visto las nubes iridiscentes en la sierra de Crevillent

No es IA: así se han visto las nubes iridiscentes en la sierra de Crevillent

Los aspirantes que harán este sábado el examen del MIR en Alicante

Los aspirantes que harán este sábado el examen del MIR en Alicante

Vuelve el Trofeo Memorial de natación Pascual Román del 23 al 25 de enero

Vuelve el Trofeo Memorial de natación Pascual Román del 23 al 25 de enero

Plantón vecinal al bipartito de Elche en la reunión sobre las obras de Obispo Barrachina

Plantón vecinal al bipartito de Elche en la reunión sobre las obras de Obispo Barrachina

"Si una oferta suena demasiado bien para ser verdad…": la CNMV alerta sobre 20 chiringuitos financieros

"Si una oferta suena demasiado bien para ser verdad…": la CNMV alerta sobre 20 chiringuitos financieros

El Gobierno amplía el Ingreso Mínimo Vital: los mayores de 23 años que convivan con sus padres también podrán cobrarlo

El Gobierno amplía el Ingreso Mínimo Vital: los mayores de 23 años que convivan con sus padres también podrán cobrarlo

Alicante pedirá las competencias para sancionar pisos turísticos tras un año de espera

Alicante pedirá las competencias para sancionar pisos turísticos tras un año de espera

World of Warships: Legends comienza el año con una importante actualización de contenido

World of Warships: Legends comienza el año con una importante actualización de contenido
Tracking Pixel Contents