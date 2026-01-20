Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de trenes

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo

El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación

Uno de los vagones descarrilados del tren Iryo.

Uno de los vagones descarrilados del tren Iryo. / EFE

EFE

Madrid

La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía.

Los agentes de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil siguen trabajando en las primeras seis unidades; según las mismas fuentes, está previsto que estas tareas concluyan a lo largo de esta jornada.

El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación que se lleva a cabo sobre la causa del accidente que ha causado al menos 41 fallecidos y decenas de heridos, de los que 13 están en la UCI. El último de los cadáveres fue localizado en la noche del lunes durante los trabajos que se estaban realizando para la remoción del Iryo.

La investigación inicial ha puesto de manifiesto la rotura de un tramo de la vía, y se trata de determinar si es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.

