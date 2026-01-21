El emotivo reencuentro de Julio Rodríguez con los padres de uno de los rescatados: “Habéis caído del cielo para salvar a mi hijo”

Adamuz
La tragedia ferroviaria de Adamuz sigue dejando un profundo impacto emocional entre las familias de las víctimas y los heridos. El accidente de trenes ocurrido el pasado domingo no solo ha provocado decenas de fallecidos y centenares de afectados, sino que también ha sacado a la luz una ola de solidaridad entre desconocidos, personificada en gestos como el de Julio Rodríguez, el joven de Adamuz que se convirtió en uno de los héroes anónimos del siniestro al rescatar a varios heridos.
Uno de ellos fue José Durán, en la que sus padres, Carmelo y Eli, han querido agradecer a Julio Rodríguez y a Elisabeth Ayllón y José Cepas por salvar la vida de su hijo. "Os doy las gracias de mi corazón. Habéis caído del cielo para salvar a mi hijo. No sois conscientes lo que habéis hecho en mi familia", expresaba emocionado en el programa Hoy En Día.
Tanto Julio, Elisabeth y José decidieron ayudar a los primeros heridos en los primeros momentos más caóticos tras el choque de los trenes. Su ayuda fue fundamental para salvar la vida de José y de otros heridos. Un gesto que los Reyes de España agradecieron este pasado martes.
Felipe VI y Letizia mantuvieron una larga conversación con Julio Rodríguez, al que felicitaron expresamente por su comportamiento. “En una situación tan dura hicimos la labor que pudimos, ayudar a esa gente que estaba luchando por sus vidas”, explicó entonces el joven, con la humildad y naturalidad que le han caracterizado desde el primer momento.
Julio rescató a varios heridos heridos del accidente
Con solo 16 años, Julio Rodríguez se ha convertido en uno de los símbolos de la solidaridad tras la tragedia. Volvía de pescar con su amigo José Cepas cuando se encontró de frente con el escenario del desastre. “No me dio tiempo a pensar si estaba cansado”, ha contado en varias ocasiones. Fue de los primeros en llegar y comenzó a rescatar heridos, acompañarlos hasta zonas seguras y contactar con sus familiares utilizando los teléfonos móviles que iba recogiendo de los vagones.
El propio Carmelo, padre de José Durán, puso palabras al sentir de muchas familias afectadas con una frase que ya ha quedado grabada: “Tú eres el ángel de mi hijo”. Un reconocimiento sincero a un gesto nacido de la empatía y del instinto de ayudar. En medio del dolor, este reencuentro ha dejado una imagen distinta: la de la solidaridad, la gratitud y la luz que también puede surgir en los momentos más oscuros.
