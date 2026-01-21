Una juez investiga las causas del accidente mortal de un tren en Barcelona: "Estaba todo destrozado"

Una nueva tragedia ferroviaria sacudió este martes por la noche a Cataluña. Un tren de la línea R4 de Rodalies chocó contra un muro de contención caído sobre la vía en un tramo situado entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia provocando la muerte de una persona que iba en la cabina, aunque no era el maquinista, así como cinco heridos graves, otros seis menos graves y 26 leves, de los que 16 fueron trasladados al Hospital de Vilafranca y 8 en el Hospital de Martorell, mientras que el resto no ha sido necesario ingresarlos en ningún centro hospitalario.

Todos los afectados graves, que iban en los primeros vagones, fueron trasladados a centros de salud en las casi tres horas que duraron las tareas de rescate. Los bomberos también tuvieron que hacer tareas durante una hora para cortar la estructura del tren y sacar a una persona que había quedado atrapada. A la zona perimetral del accidente, en la que estaban los medios de comunicación llegaba el olor de la radial cortando el metal del vagón. En este punto también había vecinos de la urbanización cercana de Casablanca que comentaban que se habían enterado del accidente por un grupo que tienen por WhatsApp y al escuchar las sirenas de los servicios de emergencia poco después de las nueve de la noche.

Causa abierta

Para intentar esclarecer las causas de la caída de este muro, que todo apunta a que podría estar afectado por el temporal de viento y lluvia que desde hace días afecta a buena parte de Cataluña, la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Vilafranca del Penedès ha abierto una investigación. La comitiva judicial, con la jueza a la cabeza, se desplazó hasta el lugar del siniestro para proceder al levantamiento del cadáver de la víctima mortal. Además, pidió a los responsables de emergencia, principalmente bomberos y Mossos d'Esquadra, los informes iniciales sobre este accidente.

La zona en la que se produjo el siniestro ferroviario quedó preservada por el Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de los Mossos para indagar en las causas de la caída del muro y la velocidad del tren en el momento del impacto así como el funcionamiento de los frenos. Los agentes empezaron con la investigación una vez se pudo levantar el cadáver del fallecido, así como iniciar las tareas de identificación del cuerpo. También la unidad de drones sobrevoló la zona para ofrecer más información a los agentes. Además, los investigadores quieren conocer qué hacía el fallecido en la cabina con el maquinista, aunque según fuentes sindicales se trataría de un empleado ferroviario en prácticas.

Para atender a los heridos el Sistema de Emergencias Médicas movilizó a 37 ambulancias que fueron sacando a las personas lesionadas bajo la supervisión de los Mossos, que establecieron un control para impedir el acceso a la zona del accidente. Además, los sanitarios atendieron a los que estaban con heridas leves en el mismo lugar y fueron dados de alta.

El resto de pasajeros fueron trasladados a estaciones próximas mientras que en un centro cívico de una urbanización cercana en Subirats se habilitó un espacio para que acudieran familiares de las víctimas para conocer de primera mano su estado. Los bomberos enviaron 38 dotaciones con 70 efectivos y el 112 recibió 28 llamadas relacionadas con el siniestro. Protección Civil puso en alerta al plan Ferrocat y Rodalies suspendió el servicio en toda la red.

Imágenes "impactantes"

El tren, que iba en dirección a Manresa, chocó frontalmente contra el muro y la peor parte del impacto se lo llevó la cabina y los primeros vagones que quedaron deformados. "Estaba todo destrozado" han explicado a este medio efectivos de los servicios de emergencia que acudieron a la zona. Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local de Gelida que vieron imágenes "impactantes" de la tragedia, según algunas fuentes, por los daños causados en el choque frontal. Los bomberos apuntalaron el muro de contención y el tren. Durante este miércoles técnicos de Adif y de Renfe procederán con una grua a retirar el tren siniestrado y a reparar este tramo de vía, pese a que algunos trabajos empezaron la misma noche del accidente.

A la zona acudieron la consejera de Interior, Núria Parlon, junto a la de Territori, Silvia Paneque, y del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, así como el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto, junto con los responsables de los principales cuerpos de emergencia, como el comisario jefe de Mossos Miquel Esquius, y alcaldes de los municipios cercanos al accidente.