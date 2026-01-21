Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en Córdoba

Avistan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero no consiguen capturarle

Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña

El perro Boro desaparecido tras el accidente de trenes de Ademuz.

El perro Boro desaparecido tras el accidente de trenes de Ademuz. / PACMA

efe

Madrid

Un guarda de campo ha avistado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.

Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.

Noticias relacionadas

La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.

