El invento de los pastores suizos por el que pueden haber colas en Lidl: menos de 25 euros y perfecto para el invierno

Corría el siglo XIX cuando los pastores suizos del cantón de Valais inventaron lo que sería uno de los platos más famosos del mundo: la raclette. Este plato se conocía como “queso asado” y se trata de fundir queso cerca de una fuente de calor y luego “rasparlo” para que la parte fundida cayera sobre el plato, habitualmente pan o patatas.

Aunque no fue hasta el siglo XX cuando este plato, muy típico del invierno, se popularizó gracias a la invención de la máquina que todos conocemos como raclette. El ingrediente principal es el queso, y más concretamente, el conocido como raclette, que se elabora con leche de vaca.

La forma tradicional de la raclette consiste en fundir queso y acompañarlo de patatas cocidas, aunque en la actualidad se usa con diversidad de ingredientes y se funde sobre todo tipo de platos.

La raclette en casa

En la actualidad es muy fácil de preparar en casa ya que con una sencilla máquina lo tenemos listo en pocos minutos. Las más habituales son aquellas que tienen dos pisos: en el superior hay una parrilla en el que preparar carnes, verduras, etc. y en la de abajo hay espátulas donde se pone el queso para que se funda.

En Lidl saben que este plato es muy popular y por eso, a partir del 23 de enero, sacará a la venta esta máquina que seguro que trae cola. Se trata de un electrodoméstico para cuatro comensales con una potencia de 800 vatios.

Cuenta con una parrilla extraíble recubierta de aluminio con revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG mientras que la superficie de cocción alcanza unas medidas aproximadas de 20 x 20,5 centímetros, proporcionando el espacio necesario para cocinar diversos alimentos simultáneamente.

La raclette se completa con cuatro espátulas de plástico sobre una estructura de bambú. El precio de este original electrodoméstico es de 24,99 euros.