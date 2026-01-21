Velas, crespones negros y condolencias en el pabellón de Andalucía: "Se ha anulado casi todo, es el Fitur más triste"

"Esto otros años estaba lleno de gente, de actividad, pero este año se ha decidido desde la Consejería de Andalucía anular todos los actos institucionales. La agenda empresarial sigue, pero está siendo el Fitur más triste". A una técnica de turismo de Andalucía se le aguan los ojos frente al libro de condolencias que se ha colocado a la entrada del pabellón 5 de Ifema, el de Andalucía, donde decenas de personas han escrito este miércoles mensajes de condolencias tras el accidente de tren de Adamuz que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas, además de provocar decenas de heridos.

“Lo único que estamos haciendo es agenda técnica y atención en mostradores”, dice una técnico de turismo de Cádiz, donde hay tres personas informando sobre destinos turísticos y repartiendo folletos, pero las mesas están vacías. Así ocurre en el resto. Granada, Almería, Jaén. “En Huelva ni han venido; muchas de las víctimas eran de allí: de hecho hay una técnico de un ayuntamiento que iba en el tren. Otros años esto estaría petado, no cabríamos aquí”, señala una trabajadora del pabellón de Cordoba.

Frente a una pantalla con una fotografía de una persona jugando al golf se han desplegado decenas de velas y varios ramos de rosas blancos en el estand de Huelva. Una cinta negra impide el acceso a la zona moquetada. Las pantallas de los televisores se han fundido a negro con el dibujo de un crespón. “Ha sido una pena muy grande lo que ha pasado”, señala la trabajadora de otro estand.

El estand de Iryo, sin gente ni actividad en la primera jornada de Fitur en Ifema, Madrid. / EL PERIÓDICO

"Teníamos previstas presentaciones de muchos ayuntamientos, iba a haber actos con comida, exhibiciones de showcooking, pero ya no se hará nada, es que no tiene sentido hacerlo. La agenda empresarial sigue porque son citas ya acordadas, pero lo demás...", comentan en la caseta de Sevilla, donde recuerdan que en otros años había ambiente de fiesta, con "mucha música y la gente quedándose hasta el final". Son las 19.20 horas y ya apenas quedan un puñado de trabajadores en el pabellón.

Actos que se preparan durante meses

Desde Turismo de Andalucía incluso se han anulado el espectáculo flamenco programado para el fin de semana, que era uno de los eventos principales. Los actos y eventos en los que se ha trabajado durante los útimos meses ya no se harán. Así ha ocurrido también en los puestos de Adif, Renfe y Iryo, en la otra punta de Ifema, en el pabellón 10.

“Me he quedado solo yo por si viene alguien, pero se ha anulado todo hasta el viernes, hasta que acabe el luto oficial”, comenta una trabajadora del estand de Adif, completamente vacío, al igual que el de Renfe y el de Iryo. “La gente no nos ha preguntado siquiera por qué está cerrado el de Renfe. La mayor parte de los visitantes sabe lo del accidente”, señala una azafata de Ifema.

“Disculpad nuestra ausencia. La prioridad en este momento es la atención a las personas afectadas. Por ello Renfe ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus familiares”, se lee en la pantalla principal del recinto, completamente en silencio, lo que contrasta con el bullicio que hay justo en la de enfrente, la de Iberia, donde se están celebrando un acto.