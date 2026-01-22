El RACE alerta a los conductores alicantinos sobre la baliza v-16: “No hagas ningún pago”

Desde el 1 de enero las balizas v-16 son obligatorias en las carreteras españolas. Se trata de un dispositivo luminoso que todos los conductores deben llevar en el vehículo y que deben activar en el caso de quedarse parados sobre la calzada.

Esta baliza emite una señal luminosa visible para el resto de vehículos y tiene una geolocalización para que, cuando el conductor avisa de la incidencia, se le pueda localizar y prestar ayuda. Una de las mayores ventajas que tiene este dispositivo, según la Dirección General de Tráfico (DGT), es que evitará los casos de atropello cuando el conductor abandona el vehículo que se ha quedado parado, ya que la baliza se pone directamente en el techo del coche sacándola por la ventanilla.

El aviso del RACE sobre las balizas v-16

En este contexto, también hay algunos aspectos negativos, como este que recuerda el Real Automóvil Club de España (RACE). Se trata de una estafa vinculada a las balizas y conocida como ‘grúas pirata’.

Estos estafadores utilizan la geolocalización de las balizas para intentar engañar a los conductores. Estos piratas son capaces de detectar los dispositivos que están activos y se presentan en el lugar para prestar servicios de asistencia en carretera, pese a no ser los autorizados y pedidos por el conductor. “Esta estafa puede provocar importantes perjuicios económicos a los usuarios además de ofrecer un servicio de menor calidad al no intentar la resolución de la incidencia en el lugar y limitar su actuación al simple traslado del vehículo”, explica el RACE.

Según explican, los estafadores se aprovechan de la situación de estrés y vulnerabilidad del conductor y le presionan para retirar el vehículo con rapidez, lo llevan a talleres no concertados y exigen pagos desproporcionados por el servicio. En muchos casos estas grúas imitan la imagen de los servicios oficiales para engañar al conductor.

Lucía Feijoo Viera

Cómo evitar la estafa de la ‘grúa pirata’

El RACE ofrece estos consejos a los conductores que se encuentren en esta situación:

Pedir siempre la asistencia contratada bien sea con un club de automovilistas, compañía aseguradora, fabricante del coche o empresa de renting o alquiler.

asistencia bien sea con un club de automovilistas, compañía aseguradora, fabricante del coche o empresa de renting o alquiler. No realizar ningún pago por adelantado en carretera por servicios que estén incluidos en la asistencia contratada. Antes de nada preguntar al conductor por los costes del servicio y si dice que no es gratuito confirmar con la compañía contratada.

por servicios que estén incluidos en la asistencia contratada. Antes de nada preguntar al conductor por los costes del servicio y si dice que no es gratuito confirmar con la compañía contratada. Esperar a que se confirmen los datos del servicio que va a acudir. La mayoría de las compañías de asistencia envía confirmación mediante SMS o seguimiento en tiempo real en sus apps.

que va a acudir. La mayoría de las compañías de asistencia envía confirmación mediante SMS o seguimiento en tiempo real en sus apps. Desconfiar de cualquier grúa que se ofrezca sin haber sido solicitada previamente.

sin haber sido solicitada previamente. Comprobar la identificación del conductor y del vehículo antes de permitir la intervención.

antes de permitir la intervención. No firmar ningún documento ni autorizar el traslado si no se tiene la certeza de que el servicio ha sido activado por la compañía de asistencia.

si no se tiene la certeza de que el servicio ha sido activado por la compañía de asistencia. Ante cualquier duda, contactar directamente con la compañía de asistencia antes de autorizar ninguna actuación.

En el caso de ser víctima de esta estafa, el RACE recomienda denunciar y conservar toda la documentación del servicio recibido.