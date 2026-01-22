No los busques: ya no habrá colas en Lidl por estos tres productos que se han agotado antes de llegar a las tiendas

Quién no ha ido a comprar algo a una tienda y de repente se encuentra con que está agotado. Es un fastidio y acabas frustrado. Pero qué dirías si lo supieras antes de entrar al supermercado. Este es el caso de Lidl y su catálogo.

Todas las semanas la cadena de supermercados alemana publica sus catálogos, uno de productos frescos y otro de otros productos varios. Para este semana, el catálogo recoge varios productos que saldrán a la venta en las tiendas este viernes, 23 de enero. Este día los protagonistas serán los productos de cocina. Entre otros, destaca una freidora de aire caliente de 1.000 vatios y dos litros de capacidad por 24,99 euros, un afilador de cuchillos (3,49 euros), cinco paños de cocina (6,99 euros), un carrito auxiliar (8,99 euros) y varias sartenes de distintos diámetros.

Para la nevera también hay diversos organizadores giratorios y otros rectangulares para distintos productos de hasta 6 euros. Para los que busquen algún electrodoméstico, esta semana también podrán comprar una raclette grill de bambú (24,99 euros), un hervidor de agua (19.99 euros) y una sandwichera (17,99 euros).

Establecimiento de Lidl. / SERVICIO ESPECIAL

Productos retirados de Lidl

Nos ha llamado la atención que consultando su catálogo también hay productos que aparecen como ‘No disponibles’, aunque no se especifica por qué.

El primero de estos productos es una caja de té con seis compartimentos para unas 48 bolsitas de infusiones. En la tienda no, pero podrás comprarla a través de la web de Lidl.

Tampoco estarán disponibles este viernes un set de botes de cocina. Se trata de cinco unidades apilables, con tapas desmontables y resistentes a temperaturas de hasta 80ºC, con capacidad para 2, 1,5, 1 y 0,5 litros, que costaban 7,99 euros.

Noticias relacionadas

Por último, no se podrán comprar tampoco en las tiendas de la cadena de supermercados cuatro modelos de mantequilleras que incluyen tapa y puedes meter en el lavavajillas.