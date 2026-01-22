El presidente del TSJA avanza que la causa del accidente en Adamuz tendrá piezas separadas por cada víctima

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha avanzado este jueves, durante una visita al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que el procedimiento judicial iniciado para esclarecer las causas del accidente de trenes ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz "será muy problemático. Hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada", ha explicado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro ferroviario ha dejado 43 víctimas mortales y un centenar de fallecidos. El presidente del TSJA ha detallado que ya se han planteado siete personaciones y se han presentado una decena de denuncias, "pero esto va a ser un goteo permanente, lo intuyo".

Lorenzo del Río se ha reunido hoy con las dos juezas instructoras que han iniciado la investigación y con otros funcionarios, en un encuentro donde también ha participado el presidente de la Audiencia provincial de Córdoba y delegado de la Red de expertos y expertas judiciales en Grandes catástrofes, Miguel Ángel Pareja. Tras esa reunión, ha manifestado su deseo de que la causa "no se dilate en el tiempo" y ha adelantado que, "en la medida de lo posible, estaremos muy encima".

En cualquier caso, este responsable ha adelantado que "habrá que hacer un trabajo procesal importante de unificación de las personaciones, porque si no, puede ser una locura como no unifiquemos a las personas y a las entidades para que se pueda trabajar de forma correcta".

Las dos juezas nuevas, el 9 de febrero

El próximo 9 de febrero llegarán a Montoro las dos juezas titulares de las plazas 1 y 2 de la sección Civil y de Instrucción. "Tanto las actuales juezas que están trabajando como las que se incorporan son personas que tienen ya una experiencia dilatada, aunque vengan de la escuela judicial, llevan nueve meses trabajando en juzgados complejos y, previamente, con una preparación inicial de prácticas ya de varios años", ha reivindicado. "Son personas comprometidas, serias y responsables, que trabajarán duro y que tendrá un refuerzo tanto a nivel judicial (con otro juez) como de letrado (de la Administración de Justicia) y de funcionarios", ha afirmado Lorenzo del Río.

Entregadas 40 licencias de enterramiento

En sus declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del TSJA ha dado por concluida una primera fase de atención judicial a las víctimas de la tragedia ferroviaria. "Ha terminado esa primera fase, digamos, de preocupación, de inmediación con la víctima y con los familiares. Ahora ya viene la segunda parte que nos preocupaba, que es el refuerzo del juzgado", ha admitido.

El Registro Civil de Montoro ha gestionado ya 40 licencias de enterramiento, para que los allegados puedan dar sepultura a los fallecidos después de realizarle las autopsias y de identificar los cuerpos. "Hasta ahora, el resultado, dentro del dolor y del tiempo que han tenido que esperar, ha sido correcto", ha valorado este responsable. Restan por tramitar tres licencias de enterramiento, que corresponden a tres víctimas extranjeras. Una de ellas es marroquí, otra, alemana, y la última, rusa.