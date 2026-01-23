Borrasca 'Ingrid'
La alerta naranja se cumple: nivel rojo en la A-52, embolsamiento de vehículos y clases suspendidas
Problemas de circulación en toda la zona, incluida la autovía A-52
Vanessa Remesal
La nieve sigue cayendo en la zona de Sanabria y provoca problemas de circulación en toda la comarca.
En algunas zona se han acumulado hasta 20 centímetros de nieve, cumpliéndose así las previsiones de la alerta meteorológica de nivel naranja.
Esta situación está provocando importantes problemas de circulación, afectando tanto a carreteras secundarias como a vías principales, incluida la autovía. Ahora mismo hay más de medio millar de camiones embolsados.
La A-52 se encuentra en nivel rojo y queda prohibida la circulación a todos aquellos vehículos que no dispongan de cadenas. Los turismos que no dispongan de ellas y circulen en dirección a Galicia son desviados hacia de Puebla de Sanabria.
También se ha activado el embolsamiento de vehículos en los siguientes puntos:
- PK 84,500 de la N-525 (Puebla de Sanabria)
- PK 15,000 de la A-52 (Quiruelas de Vidriales)
Ahora mismo se encuentran 400 camiones retenidos en Los Valles (km 15 A-52), 57 en Mombuey (km 57) y un centenar en Puebla de Sanabria (km 79).
Y, además, hay restricción a vehículos pesados en:
- Pk 30+000 al 58+300 Enlace Camarzana de Tera - Semienlace Mombuey Oeste
- Pk 58+300 al 91+500 Semienlace Mombuey Oeste -Enlace Requejo
- Pk 91+500 al 112+200 Enlace Requejo - L.P.Orense
Por otro lado, en la N-525 también está prohibida la circulación de vehículos pesados, se activa el uso de cadenas en varias zonas y hay 125 camiones parados en el km 103.
- Pk 0+000 al 52+075 Benavente - Cruce de Mombuey
- Pk 52+075 al 81+684 Cruce de Mombuey - Puebla de Sanabria
- Pk 81+684 al 94+658 Puebla de Sanabria - Requejo
- Pk 94+658 al 105+550 Requejo - Salida 103 (Padornelo)
- Pk 111+330 al 115+150 Salida Chanos - L.P. Orense
También la A-6 entra en nivel amarillo desde las 09:00h, en el km 272 y en La Torre del Valle hay 20 camiones embolsados.
Suspensión de las clases
Muchas familias de la zona de Sanabria y rutas escolares se han visto comprometidas, a primera hora de la mañana, dada la situación en las carreteras tras la nevada.
Tras valorar la situacion, la Junta de Castilla y León ha procedido a la suspensión de las clases y todas las rutas escolares en lo pueblos afectados por el temporal.
Desde la Diputación Provincial de Zamora recomiendan extremar las precauciones a todos los usuarios de las carreteras del noroeste de la provincia, así como evitar desplazamientos innevesarios mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas.
