Nuevas incidencias
Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 de Rodalies pocas horas después de su restablecimiento
El terreno se muestra inestable debido a la acumulación de lluvias de los últimos días
Redacción
Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir de nuevo la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Maçanet-Maçanes y Blanes apenas diez horas después del restablecimiento del servicio, paralizado durante los dos últimos días tras el accidente de Gelida.
Renfe indica que está gestionando un servicio alternativo por carretera entre estas dos estaciones.
Vía única
La línea, que se mantenía con un servicio limitado a la circulación de trenes por vía única, sigue operando entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes, con una frecuencia reducida de dos trenes por hora y sentido.
A esta incidencia provocada por la acumulación de lluvias de los últimos días se ha sumado otra durante la tarde: personal de Adif ha comunicado el robo de cable en la estación de Bellvitge, con afectación sobre la circulación de las líneas R2, R2 Sud y R2 Nord y las circulaciones de media distancia.
