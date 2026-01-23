El destino se tiñe de luto

Cerramos una semana horrible, espantosa. Trágica y tristísima. Cuántas familias destrozadas. Lo primero, mi más profundo pesar por la pérdida de tantas vidas. Estos desastres nos hacen ver lo frágil que es todo. Cómo nos roza la desgracia sin ser conscientes que un segundo o veinte, o los que sean, lo cambian todo. Todo. Mi hija tiene muchos amigos de Málaga. Cuando vi el accidente, y con el corazón encogido, no me atrevía a llamarla por si alguno de ellos iba en el tren. Sí, estaban, pero salieron ilesos. Aterrorizados por lo cerca que habían tenido la guadaña.

Y luego otro accidente más. Otro fallecido y más heridos. No hay palabras, solo un profundo sentimiento de tristeza absoluta, de desolación, de no entender nada. El destino es, para algunos, un futuro determinado; una especie de inscripción hecha en tu ADN con el día de tu fallecimiento y que pase lo que pase, ese será tu día. Da igual que cambies de tren en el último momento, que vayas al vagón del bar a coger un café, que te den asiento en un lado o en otro. Si es tu día, no te escapas de un final que no has escogido y que, por supuesto, no esperas. Ya sabremos (o no) las causas del fatal accidente de Adamuz, pero tengamos siempre en la memoria a los que el destino eligió y desear que los familiares algún día puedan asumir tanto sufrimiento. DEP.

Mig Any sanblasino

Antes del horror, los vecinos de San Blas celebraban el Mig Any de sus Moros y Cristianos. Todos ellos luciendo orgullosos en sus chaquetas los escudos de la filà a la que pertenecen y preparados para los distintos actos y celebraciones. Y uno de ellos, de los más tradicionales, el reñido concurso de olletas.

La carpa de Padre Fontova, en San Blas, repleta de vecinos para asistir al concurso de olleta. / INFORMACIÓN

La presidenta, María del Mar Marín, junto a la vicepresidenta, Paqui Riqué, saludaban a unos, a otros, y Albertó Gascó, también vicepresidente, se encargaba de recibir en la gran carpa preparada para la ocasión a Luis Barcala, los concejales Cristina Cutanda, Cristina García, Begoña León, Juan Utrilla y Rafa Mas, a la diputada en las Cortes Valencianas Lola Peña, Celia Meseguer, jefa de servicio de la Concejalía de Deportes; Mariola López Ferrer, historiadora y arqueóloga; el delegado de Mahou, Diego Bordajandi; Paula Guerrero Sánchez-Camacho, abanderada mayor de la Federación de Moros y Cristianos de Altozano; el músico Rubén Urbán y el periodista Paco Bernabé.

Difícil lo tuvo el jurado para elegir el plato ganador, que al final recayó en el presentado por la filá Aragoneses. / INFORMACIÓN

Quince participantes y mucha expectación por saber qué olleta era la elegida como la mejor del barrio. Muchas horas de preparación y cariño y una pregunta que flotaba en el ambiente entre el jurado… ¿La olleta de San Blas lleva o no lleva arroz? Los más entendidos aseguran que no. Expertos en la materia consultados explican que en concreto la olleta sanblasina lleva judías manteca redondas, lentejas, nabo, pencas y calabaza como verduras; morcilla seca de cebolla, panceta, punta de pecho y oreja y careta. Y, para terminar, un sobre de azafrán de hebra y sal. Pues con esos ingredientes, ¡la cantidad de olletas diferentes que salen! Cada uno de los quince platos presentados tenía un toque particular que lo hacía único. Al final, el primer premio se lo llevó la filà Aragoneses, galardón muy aplaudido y festejado por sus integrantes, que parecía que habían ganado tres estrellas Michelín; los segundos quedaron los Caballeros Hospitalarios, y los Negros Senegaleses quedaron en tercera posición. ¡Y después a desfilar, que esa morcilla había que bajarla!

De todo y para todos

La semana ha seguido con la celebración de un Fitur un poco deslucido, porque las distintas instituciones decidieron mantener en el programa sólo los actos más profesionales. En cualquier caso, gran despliegue de representantes políticos, desde el presidente de la Diputación, Toni Pérez, a decenas de alcaldes, concejales y responsables de turismo para tratar de atraer a los potenciales clientes.

Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, apoyó todas las iniciativas turísticas de la provincia. En la foto, con Sergio Sánchez y Jordi Azorín. / INFORMACIÓN

Y es que la provincia tiene armas para poder competir con cualquier destino. Cruceros, deporte con ofertas de golf, vela con la Ocean Race, ciclismo; museos, educación, residencias, destinos inteligentes, cultura, fiestas, playas, interior, patrimonio… De todo para todas las edades, bolsillos y gustos ¡No nos falta de ná! Bueno sí, una conexión directa con EE. UU. que parece que está en camino… Y apoyando todas esas iniciativas, Fede Fuster, Antonio Arias, Luis Castillo, Pepi Carcelén, César Quintanilla, Roberto Martínez, Nuria Montes, Luis Rodríguez, Sergio Sánchez Ríos, Jordi Azorín, Montse Cárceles, Toni Mayor y su hija Ana…

El stand de Vectalia contó con la presencia de Antonio Arias y la visita de Ana y Toni Mayor. / INFORMACIÓN

PD. Para boomers. El musical de ¡Mamma mia! está en Alicante. Date un regalo y ve a disfrutarlo… ¡Sales bailando y cantando y con un buen rollo que ni la Ashwagandha!