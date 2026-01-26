Transporte ferroviario
Adif localiza una nueva rotura de vía en Córdoba que obliga a limitar la velocidad
El incidente, localizado a unos 15 kilómetros de la capital, requiere la sustitución de la pieza
Pilar Cobos
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha localizado una nueva rotura de vía en Córdoba a unos 15 kilómetros de la capital. Según ha confirmado el Ministerio de Transportes este lunes, el incidente ha obligado a establecer una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por ese punto, a la espera de poder sustituir la pieza.
En concreto, la rotura afecta a una contraaguja que ya estaba localizada y asegurada. Estas piezas tienen un gran tamaño, superior a los 50 metros, y deben trasladarse por ferrocarril, por lo que la actuación para reponerla requiere la tramitación de permisos especiales. Además, la intervención solo puede desarrollarse durante las labores de mantenimiento nocturnas.
La incidencia ha sido detectada por el servicio de mantenimiento de Adif. Se da la circunstancia de que este lunes Adif también ha reducido la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora en un tramo de la línea Madrid-Barcelona por otra rotura en la vía. En este caso, el siniestro se ha localizado en el entorno de L'Espluga de Francolí, en Tarragona. El ministerio ha indicado que "en ningún caso pone en peligro la circulación".
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- DIRECTO | SD Tarazona - Hércules CF
- Un 2026 lleno de música en Alicante: Chayanne, Viva Suecia y otros conciertos que llegan a la provincia este año
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- Se paraliza la circulación de la línea 4 del TRAM de Alicante