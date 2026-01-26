Envenenan al quebrantahuesos Centenario y la recuperación de la especie pende de un hilo

Han matado a Centenario. La noticia ha supuesto un duro golpe para aquellos que cuidan el medio ambiente español y sus especies: este ejemplar de quebrantahuesos fue liberado en la vertiente asturiana de Picos de Europa el pasado 2017, bautizado así por haber sido liberado un año antes de la conmemoración del centenario del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. El cadáver apareció el pasado domingo 18 de enero en el límite de los municipios cántabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, según informó la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). El dispositivo geolocalizador fue clave para poder hallar el cuerpo, pero también lo está siendo para la investigación que pretende determinar quién pudo acabar con la vida de uno de los ejemplares determinantes para que el quebrantahuesos no se extinga.

Tras la desaparición de la especie hace unos 70 años, Centenario formaba parte de la primera unidad reproductora establecida para su recuperación junto con su pareja Jana: en 2024, por primera vez, él y Jana criaron un polluelo en libertad, todo un hito en la conservación de la especie. Según detalla el divulgador en Medio Ambiente 'Melerus', este año Jana iba a ser madre de nuevo. Un hecho que ahora queda en el aire. Melerus asegura que Jana “estaba embrionada, pero tras la pérdida de su compañero Centenario, el fracaso de la cría está asegurado”. El quebrantahuesos es una especie mayoritariamente monógama y la muerte de Centenario pone en jaque la supervivencia de un futuro polluelo, ya que macho y hembra se reparten incubación y cuidados del pollo.

El director de la FCQ, Gerardo Báguena, explicó en declaraciones a RNE que Centenario ya había tenido descendencia y lamentó que pasará “mucho tiempo” hasta que otro macho pueda ocupar el hueco que deja y “reconstruir la unidad reproductora”. La FCQ subraya que la muerte de Centenario supone “un duro revés” para la conservación, porque reduce de forma significativa las posibilidades de recuperación.

El cadáver de Centenario en una imagen que ha compartido la Fundación. / FCQ

Tres perros muertos y una investigación

La investigación ya está en marcha. En la misma zona donde se localizó al ave también se hallaron tres perros muertos, igualmente por envenenamiento, un dato que puede ayudar a esclarecer la autoría. Además, la Fundación dispone de los últimos movimientos del animal gracias al dispositivo de geolocalización que portaba. “Sabemos dónde voló, dónde comió y dónde se posó”, afirma Báguena, lo que permite acotar el área en la que pudo ingerir el tóxico. Por otra parte, las muestras biológicas recogidas serán analizadas para identificar la sustancia empleada y abrir una investigación de trazabilidad. Esta tarea la realizará el Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), dependiente del CSIC.

"Grave atentado"

Desde FCQ califican de grave atentado contra una especie en peligro de extinción el hecho, al figurar en el catálogo de especies amenazadas. Según detallan: "La muerte de un ejemplar de esta especie conlleva graves consecuencias legales. El artículo 334 del Código Penal establece penas de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación de dos a cuatro años para el ejercicio del derecho a cazar o pescar o para profesiones relacionadas con el comercio de animales, aplicándose las penas en su mitad superior cuando se trata de una especie en peligro de extinción".

Noticias relacionadas

Asimismo, señalan que "la normativa administrativa en materia de biodiversidad considera la muerte intencionada de un animal protegido como una infracción muy grave, sancionable con multas que pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros, pudiendo alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves".