Acuerdo
Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario
Uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado les parece un "grave error"
EFE
Madrid
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que ha firmado el acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo Estatuto Marco.
"Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado García, quien ha reivindicado que el diálogo "es el único camino".
No obstante, antes de este anuncio, en declaraciones a EFE Televisión, uno de los sindicatos médicos ha avanzado que se sienten "infrarrepresentados" en las negociaciones y que el acuerdo alcanzado hoy les parece un "grave error".
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- DIRECTO | SD Tarazona - Hércules CF
- Un 2026 lleno de música en Alicante: Chayanne, Viva Suecia y otros conciertos que llegan a la provincia este año
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- Se paraliza la circulación de la línea 4 del TRAM de Alicante