Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso amarillo por vientoNuevos radaresRecortes pescaSocializar en el gymIA como psicólogoAteneo popular
instagramlinkedin

Temporal

Suspendidos los trenes en Vigo, Ourense y Santiago por la borrasca Joseph

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España).

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). / Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Redacción

Barcelona

 El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar.

Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.

En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.

Servicios alternativos por carretera

Asimismo, informa de que los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada -en el trayecto hasta Ourense- y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.

Noticias relacionadas

También tendrá servicio alternativo por carretera, la relación entre Ourense-Lalín-Santiago, por la línea convencional; mientras que no tienen servicio alternativo las cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
  2. DIRECTO | SD Tarazona - Hércules CF
  3. Un 2026 lleno de música en Alicante: Chayanne, Viva Suecia y otros conciertos que llegan a la provincia este año
  4. Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
  5. El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
  6. La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
  7. Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
  8. Se paraliza la circulación de la línea 4 del TRAM de Alicante

El arquitecto Guardiola Picó, a un paso de convertirse en hijo predilecto de Alicante

El arquitecto Guardiola Picó, a un paso de convertirse en hijo predilecto de Alicante

Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo estatuto marco

Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo estatuto marco

Polémica en el Muro-Novelda por insultos racistas y lanzamiento de objetos

Polémica en el Muro-Novelda por insultos racistas y lanzamiento de objetos

Gonzalo Bernardos aclara por qué no hay viviendas baratas: “Habría que cobrar el metro cuadrado a 3.500 euros”

Gonzalo Bernardos aclara por qué no hay viviendas baratas: “Habría que cobrar el metro cuadrado a 3.500 euros”

Una torre eléctrica cae sobre el pabellón y otras incidencias del fuerte viento en Villena

Una torre eléctrica cae sobre el pabellón y otras incidencias del fuerte viento en Villena

Novedades en el Carnaval de Alicante: DJ’s, conciertos, actividades infantiles, música popular y muchas otras propuestas

Novedades en el Carnaval de Alicante: DJ’s, conciertos, actividades infantiles, música popular y muchas otras propuestas

El bipartito modificará el Plan General para proteger los ejes comerciales y las condiciones del cambio de local a vivienda en Elche

El bipartito modificará el Plan General para proteger los ejes comerciales y las condiciones del cambio de local a vivienda en Elche
Tracking Pixel Contents