Localizan a un varón sin vida en la costa de Los Charcones en Lanzarote

Adriel Perdomo/Efe

Ver galería >

Los equipos de emergencia han hallado en la mañana de este martes el cuerpo sin vida de un varón en la zona donde se buscaba al joven bañista estadounidense desaparecido el pasado domingo cuando se encontraba junto a tres amigos de la misma nacionalidad, que lograron salvar su vida, tras un golpe de mar en Los Charcones (municipio de Yaiza). El cadáver ha sido encontrado por los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a unos 20 metros de la costa donde cayó al agua y a 13 metros de profundidad, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Los equipos de emergencia han hallado en la mañana de este martes el cuerpo sin vida de un varón en la zona donde se buscaba al joven bañista estadounidense desaparecido el pasado domingo cuando se encontraba junto a tres amigos de la misma nacionalidad, que lograron salvar su vida, tras un golpe de mar en Los Charcones (municipio de Yaiza). El cadáver ha sido encontrado por los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a unos 20 metros de la costa donde cayó al agua y a 13 metros de profundidad, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

