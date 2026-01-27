Nipah, un virus letal y sin vacuna que alarma… pero con pocas papeletas de expandirse por el mundo

El virus Nipah (NiV) vuelve a colocarse en el radar internacional por el brote detectado en India a lo largo de enero, con un foco en Bengala Occidental, en el entorno de Barasat (cerca de Calcuta/Kolkata). Es un patógeno que asusta por su alta mortalidad y porque no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico. Aun así, la mayoría de expertos y organismos sanitarios coinciden en una idea clave: una expansión mundial sostenida (tipo pandemia) es poco probable con el patrón de transmisión observado hasta ahora.

La explicación es menos espectacular que los titulares: Nipah es peligroso, pero no es "fácil" de contagiar a gran escala. Y eso marca la diferencia.

Por qué no es probable una expansión mundial

Un laboratorio que investiga el virus en la localidad india de Chennai / EFE

No suele transmitirse "como un resfriado" a gran distancia. Nipah puede pasar de persona a persona, pero sobre todo en contextos de contacto estrecho (cuidadores, convivientes, entornos sanitarios), y no ha demostrado una transmisión comunitaria amplia y sostenida comparable a la de virus respiratorios altamente contagiosos. La OMS describe transmisión desde animales o alimentos contaminados y también entre humanos, pero el salto humano-humano tiende a requerir cercanía y exposición directa a secreciones.

Los brotes suelen ser pequeños y "cortables" con medidas clásicas. La experiencia acumulada en India (especialmente en Kerala) muestra que aislamiento de casos, rastreo de contactos, cuarentenas y vigilancia pueden frenar la cadena. En un brote descrito por la OMS en Kerala (2023), la respuesta se centró en la detección y el control de contactos. Y análisis recientes sobre los brotes recurrentes en Kerala subrayan precisamente el papel de estas estrategias para contenerlos.

Depende de "puertas de entrada" muy concretas para saltar al ser humano. A diferencia de patógenos que circulan de forma masiva en humanos, Nipah mantiene un vínculo fuerte con su ecología: el reservorio natural son los murciélagos frugívoros (Pteropus), y muchos episodios se asocian a exposición a animales, entornos concretos o a alimentos contaminados. Esa dependencia limita que, una vez exportado un caso por viaje, se "encienda" una transmisión amplia sin condiciones muy específicas.

La propia geografía juega a favor de la contención. Los brotes documentados se han concentrado históricamente en Asia, y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) recuerda que, hasta la fecha, las epidemias descritas se han localizado en esa región. Esto no impide casos importados, pero reduce la probabilidad de una circulación sostenida fuera de áreas de riesgo si no se dan los elementos necesarios para nuevos contagios.

Ojo: "Poco probable" no significa "imposible". El riesgo principal no es una expansión global incontrolada, sino brotes locales graves (y especialmente brotes hospitalarios) con alta letalidad.

Qué es el virus Nipah y por qué preocupa tanto

Así es el letal virus Nipah, que ha causado varios muertos en la India y pone en alerta a la OMS / National Health Institutes

Nipah es un virus zoonótico (salta de animales a humanos) del género Henipavirus. Su peligrosidad viene por dos razones: puede causar enfermedad muy grave y tiene una tasa de letalidad elevada, estimada habitualmente entre el 40% y el 75%, con variaciones según el brote, el acceso a cuidados y otros factores.

Reservorio natural. La OMS identifica como huésped natural a los murciélagos frugívoros (familia Pteropodidae).

Cómo se transmite. Las vías más citadas son:

De animales a humanos (contacto con secreciones, animales infectados, o alimentos contaminados).

(contacto con secreciones, animales infectados, o alimentos contaminados). De persona a persona, generalmente por contacto estrecho y exposición a fluidos o secreciones, con especial riesgo en hogares y hospitales.

Síntomas y evolución. La infección puede empezar como un cuadro inespecífico (fiebre, dolor de cabeza, malestar) y progresar en algunos casos a encefalitis (inflamación del cerebro) y/o problemas respiratorios. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos resumen que se trata de un virus "peligroso", con brotes recurrentes en Asia y mortalidad alta.

Tratamiento y vacuna. A día de hoy, no existe tratamiento específico ni vacuna aprobada; el manejo es de soporte (control de síntomas y complicaciones, soporte respiratorio si hace falta, etc.).

El brote actual en India: qué se sabe

La reaparición de Nipah en India en enero ha generado atención internacional, en parte porque el foco se ha situado en un área densamente poblada y porque se han detectado casos vinculados a un entorno sanitario.

Medios indios han informado de cinco casos en Bengala Occidental y de la adopción de medidas de contención con cuarentenas y seguimiento de contactos en el área de Barasat (cerca de Kolkata).

en Bengala Occidental y de la adopción de medidas de contención con en el área de Barasat (cerca de Kolkata). También se han publicado datos sobre el origen del aviso (casos iniciales detectados en un hospital) y la respuesta del sistema sanitario regional con vigilancia y aislamiento.

En paralelo, se han visto reacciones preventivas en la región, como refuerzo de controles sanitarios y vigilancia en aeropuertos en algunos países asiáticos para viajeros procedentes de zonas afectadas, lo que ilustra el grado de cautela, aunque no implica por sí mismo que estemos ante una amenaza de transmisión global.

Entonces, ¿hay que preocuparse o no?

Alerta por el virus mortal Nipah en la India. / AFP

La respuesta razonable es: sí, hay que tomarlo en serio, pero sin asumir automáticamente un escenario de pandemia.

Motivos para la prudencia (local y regional):

Letalidad elevada y cuadros neurológicos graves en algunos pacientes.

Riesgo de transmisión en hospitales si fallan las medidas de control de infecciones, como recuerda la documentación sanitaria sobre contagios a personal sanitario.

si fallan las medidas de control de infecciones, como recuerda la documentación sanitaria sobre contagios a personal sanitario. Ausencia de vacuna o antiviral específico, lo que hace que la prevención sea la herramienta principal.

Motivos por los que no se espera una expansión mundial:

Históricamente, los brotes se han concentrado en Asia y suelen ser autolimitados con control de contactos y aislamiento.

con control de contactos y aislamiento. El patrón de contagio humano-humano no se ha comportado como el de virus altamente transmisibles por aerosoles en la comunidad.

Qué medidas son clave para evitar sustos mayores

La "receta" que más se repite en los brotes previos es poco glamourosa pero eficaz:

Detección temprana , aislamiento y protección del personal sanitario.

, aislamiento y protección del personal sanitario. Rastreo y cuarentena de contactos estrechos.

de contactos estrechos. Vigilancia clínica en personas con síntomas compatibles en zonas afectadas.

en personas con síntomas compatibles en zonas afectadas. Medidas de "One Health": reducir oportunidades de salto del virus desde el reservorio animal a humanos (por ejemplo, minimizando exposición a alimentos potencialmente contaminados y reforzando la vigilancia animal cuando proceda).

Libre comercio con India

La UE e India anuncian "la madre de todos los acuerdos": "Comienza una nueva era" / Europa Press

En este contexto, la Unión Europea e India han anunciado hoy mismo las bases de un acuerdo de libre comercio "histórico" con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses.

El pacto, que las dos partes califican de "la madre de todos los acuerdos", llega tras dos décadas de difíciles negociaciones y como respuesta a la búsqueda de nuevos socios comerciales fiables, frente a las tensiones geopolíticas que obligan a la UE a romper con sus tradicionales dependencias de Rusia o China y a la necesidad de buscar alternativas a Estados Unidos y su guerra arancelaria.

La Unión Europea espera "doblar" sus exportaciones a India una vez esté en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio que no abre totalmente los mercados, pero sí reducirá drásticamente los aranceles que afrontaban hasta ahora los exportadores europeo en sectores como el vino (de un 150% a un rango de entre el 20 y el 30%) que, en la práctica, suponían un cierre total del mercado.