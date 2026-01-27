Síguenos en redes sociales:

Los servicios de emergencias han reanudado este lunes por tierra, mar y aire la búsqueda del joven bañista estadounidense desaparecido ayer en la costa de las piscinas naturales de Los Charcones, en el municipio lanzaroteño de Yaiza.

Segundo día de búsqueda del bañista extranjero desaparecido en Los Charcones en Lanzarote

Los servicios de emergencias han reanudado este lunes por tierra, mar y aire la búsqueda del joven bañista estadounidense desaparecido ayer en la costa de las piscinas naturales de Los Charcones, en el municipio lanzaroteño de Yaiza.

