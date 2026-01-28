Temporal en España El paso de la borrasca Kristin, en imágenes Agencias Actualizado: 28/01/2026 12:47 Ver galería > Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes JM GARCÍA / EFE Varios viandantes caminan por Salamanca durante una nevada este miércoles.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes JM GARCÍA / EFE Una operaria municipal retira nieve de la calzada tras una nevada este miércoles Salamanca.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes JM GARCÍA / EFE Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia, que se prepara para un día complicado en las carreteras.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes Álvaro Blanco / EFE Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes Álvaro Blanco / EFE Los autobuses circulan por la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja nieve en la región de Madrid. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes Jorge Zapata / EFE Un hombre lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes Salvador Sas / EFE El viento ha hecho volar el tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxexo (Pontevedra). El paso de una nueva borrasca llamada Kristin recrudecerá este miércoles las condiciones meteorológicas, con una significativa intensificación del viento, así como una fuerte bajada de temperaturas y de la cota de nieve.

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes Raul Caro / EFE Árbol caído en la calle Jiménez Aranda este miércoles en Sevilla. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.

