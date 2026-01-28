Síguenos en redes sociales:

Temporal en España

El paso de la borrasca Kristin, en imágenes

Agencias

Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento.

JM GARCÍA / EFE

Varios viandantes caminan por Salamanca durante una nevada este miércoles.

JM GARCÍA / EFE

Una operaria municipal retira nieve de la calzada tras una nevada este miércoles Salamanca.

JM GARCÍA / EFE

Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia, que se prepara para un día complicado en las carreteras.

JM GARCÍA / EFE

Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia.

JM GARCÍA / EFE

Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia.

Álvaro Blanco / EFE

Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid.

Álvaro Blanco / EFE

Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid.

Álvaro Blanco / EFE

Los autobuses circulan por la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja nieve en la región de Madrid. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6.

Jorge Zapata / EFE

Un hombre lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.

Jorge Zapata / EFE

Una mujer lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.

Salvador Sas / EFE

El viento ha hecho volar el tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxexo (Pontevedra). El paso de una nueva borrasca llamada Kristin recrudecerá este miércoles las condiciones meteorológicas, con una significativa intensificación del viento, así como una fuerte bajada de temperaturas y de la cota de nieve.

Raul Caro / EFE

Árbol caído en la calle Jiménez Aranda este miércoles en Sevilla. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.

Raul Caro / EFE

Árbol caído en la calle Jiménez Aranda este miércoles en Sevilla. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.

Cabalar / EFE

Una cinta policial impedía este miércoles el acceso a la playa del Orzán, en A Coruña, este miércoles a causa de la nueva borrasca, Kristin, que mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra.

