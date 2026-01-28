El paso de la borrasca Kristin, en imágenes

Ver más galerías relacionadas
AgenciasVer galería >
Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento.
Varios viandantes caminan por Salamanca durante una nevada este miércoles.
Una operaria municipal retira nieve de la calzada tras una nevada este miércoles Salamanca.
Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia, que se prepara para un día complicado en las carreteras.
Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia.
Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia.
Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid.
Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid.
Los autobuses circulan por la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja nieve en la región de Madrid. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6.
Un hombre lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.
Una mujer lucha contra el fuerte viento que se registra este miércoles en Málaga. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.
El viento ha hecho volar el tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxexo (Pontevedra). El paso de una nueva borrasca llamada Kristin recrudecerá este miércoles las condiciones meteorológicas, con una significativa intensificación del viento, así como una fuerte bajada de temperaturas y de la cota de nieve.
Árbol caído en la calle Jiménez Aranda este miércoles en Sevilla. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.
Árbol caído en la calle Jiménez Aranda este miércoles en Sevilla. La borrasca Kristin complica este miércoles la jornada meteorológica en Andalucía, donde las clases están suspendidas en 77 municipios de la comunidad, con aviso rojo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto.