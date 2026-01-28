En Vilanova de Bellpuig
Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida
Los bomberos han podido liberar a otro de los atrapados, después de que su vivienda, situada en el municipio de Vilanova de Bellpuig, sufriera un "colapso estructural"
EP
LLEIDA
Una persona todavía se encuentra atrapada en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.
Los Bombers han asegurado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que ya han podido liberar a otro de los dos atrapados.
Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
- La Aemet eleva el nivel de alerta en Alicante y activa avisos naranjas por viento y mala mar: mañana llega lo peor
- Rompen las ventanillas de 20 coches en San Vicente para llevarse las balizas
- La alerta naranja por vientos de hasta 88 km/h en Alicante obliga a cerrar el castillo y suspender las actividades al aire libre
- La ciencia y el arte digital reencarnan a la Dama de Elche